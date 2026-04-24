È morto Taylor Kirk a 44 anni: è stato cantante e fondatore dei Timber Timbre

Il cantante e fondatore dei Timber Timbre, Taylor Kirk, è morto a 44 anni. Non sono note le cause della scomparsa.

Taylor Kirk dei Timber Timbre in concerto a Milano – ph Roberto Finizio:Getty Images

È morto a 44 anni Taylor Kirk, cantante e autore della band folk Timber Timbre, progetto che è nato solista e poi si è allargato. A confermare la notizia della morte – di cui non sono note le cause – del cantautore è stato un rappresentante della band che lo ha confermato alla rivista Exclaim!, spiegando che la scomparsa è avvenuta lo scorso 14 aprile. "Taylor William Kirk, 44 anni, di Orono, è venuto a mancare improvvisamente il 14 aprile – si legge nella nota -. Siamo devastati dalla profonda perdita di Taylor e ci mancherà immensamente (…)". La nota di chiude così: "Il suo ricordo vivrà per sempre attraverso la sua musica, che abbiamo la fortuna di poter ascoltare per il resto delle nostre vite".

Kirk è nato e cresciuto in Ontario, in una piccola comunità rurale, e frequentando quotidianamente la messa insieme ai genitori. Ed è lì che ha cominciato ad appassionarsi alla musica, quando sentì un ragazzo suonare una cover di "Heart-Shaped Box", come disse in un'intervista a Vice: "Lo sentivo dentro di me e non riuscivo a credere che quel ragazzo avesse la capacità di farlo. Gli ho chiesto di darmi lezioni di chitarra proprio in quello scantinato". Quello dei Timber Timbre è un gothic folk, probabilmente ispirato anche all'incontro con molti mormoni: "Sono sempre stato incuriosito da queste superstizioni. Mia madre era molto superstiziosa".

Ispirato da artisti come Alan Lomax, ma anche dai Talk Talk di "Laughing Stock" e "Spirit of Eden", Kirk ha scritto musica che ha qualcosa che ha definito di "molto freddo e minaccioso, ma anche di molto speranzoso". Nel corso della sua militanza nella band i Timber Timbre hanno pubblicato sette album in studio e due EP. I primi due album, "Cedar Shakes" del 2006 e "Medicinals" del 2007 sono stati pubblicati in maniera indipendente, mentre per il terzo, omonimo, hanno firmato per un'etichetta canadese che non esiste più, la Out of This Spark. Quell'album gli regalò un po' di notorietà che gli permise di firmare con la Arts & Crafts che lo ripubblicò, ricevendo una nomination ai Polaris Music Prize del 2009.

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Quell'album conteneva canzoni come "Magic Arrow" e "Demon Host", usati in serie tv come Breaking Bad, The Good Wife tra le altre. Successivamente hanno pubblicato "Creep on Creepin' On" nel 2011 e "Hot Dreams" nel 2014, confermando la propria fama e raggiungendo la posizione numero 20 e la numero 21 della classifica Billboard Canadian Albums. In "Hot Dreams" era presente la canzone "Run From Me", anch'essa inserita in numerose colonne sonore tv. Intanto hanno accompagnato in tour artisti come Arcade Fire, Feist e Laura Marling. Nel 2017 firmano per la berlinese City Slang Records e pubblicano "Sincerely, Future Pollution". L'ultimo album della band è stato "Lovage" del 2023.