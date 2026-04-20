Morto Gabriele D’Amora, fondatore del gruppo musicale Soerba

È morto Gabriele D'Amora, fondatore del gruppo musicale dei Soerba, a cui aveva dato vita nel 1994 insieme a Luca Urbani. La notizia è stata resa nota sulla pagina Facebook del duo, sulla quale si legge della scomparsa del musicista.

La notizia della scomparsa di Gabriele D'Amora

Nel messaggio condiviso sui social, nel quale non si danno notizie in merito allo stato di salute del musicista, l'altro membro del gruppo comunica la scomparsa dell'amico e collega con il quale ha condiviso anni di intensa produzione artistica. Nel post, corredato da una foto che vedere D'Amora insieme a Luca Urbani, si legge: "Oggi ci ha lasciati Gabriele D'Amora. Con lui se ne va una parte fondamentale dei Soerba, ma resta la sua musica e quel mondo a colori che abbiamo costruito insieme. Ci stringiamo alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore. Ciao, Gabriele". Tanti i commenti di chi aveva amato la loro musica e ricorda il loro periodo d'oro con nostalgia.

La musica dei Soerba

Luca Urbani e Gabriele D’Àmora si conoscono nel 1992 e formano il gruppo musicale rock pop dei Soerba nel 1994, dopo lo scioglimento dei Retroscena, band nella quale avevano suonato entrambi. Una volta unite le forze e gli intenti, a seguito di un periodo dedicato alla creazione e alla composizione è nel 1996 che iniziano davvero la loro attività musicale, aprendo i concerti dei Bluvertigo. Nel 1998 esce il loro primo album Playback, nel quale già ci sono diverse canzoni diventate dei veri e proprio cult per l'epoca, tra quelle più note c'è I'm happy. Con questo brano partecipano a Sanremo Giovani, mentre con Fuori di testa vincono la Festa del Disco. Tra gli altri brani più iconici del duo, si ricordano Il tipo ideale e Felice di stare sull’erba. Il duo ottiene un certo successo e, infatti, nel 1999 partecipa anche a Sanremo con la canzone Noi non ci capiamo.

Nel frattempo, sebbene continuassero a lavorare insieme, Luca Urbani scrive il brano L'immagine, per la cantante Alice, avviando il progetto Zerouno, in cui spuntano anche altri artisti, tra cui proprio Alice, ma anche Morgan. Urbani scrive e co-firma il brano L'assenzio che i Bluvertigo porteranno anche a Sanremo. È il 2001 quando i Soerba scrivono il secondo album, La vittoria dei cattivi, in cui spuntano i singoli Don’t think, love, Balla e Chi fa da sé, che confermano il talento del gruppo e la loro originalità. L’anno successivo esce 1996 Beside 2002, in cui sono raccolti i pezzi più rari del gruppo che aveva pensato alla realizzazione di una trilogia. Il disco viene lanciato con il brano Un pò d’aria, seguito da canzoni come Oggi non ho fatto niente e Disco Rigido.

La band si scioglie dopo quest'ultimo album, per poi tornare a lavorare nuovamente insieme nel 2006 per realizzare la compilation ConGarbo e infine nel 2010 esce Sviluppi urbanistici – Demo 1995 – 2000, una raccolta di inediti del gruppo.