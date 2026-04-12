Aggredito in piazza a Massa nella notte, 47enne muore davanti al figlio di 11 anni: indagini in corso

Un uomo di 47 anni è morto davanti al figlio 11enne dopo un’aggressione avvenuta nella notte a Massa, in piazza Felice Palma. La vittima è caduta, ha battuto la testa ed è andata in arresto cardiaco. Indagini in corso su dinamica e responsabili.

Immagine di repertorio.

Un uomo di 47 anni è stato aggredito da un gruppo di persone ed è morto davanti al figlio 11enne. Il tragico episodio è avvenuto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile in piazza Felice Palma, a Massa, in Toscana.

Stando a quanto si apprende, il 47enne sarebbe stato avvicinato da quattro-cinque persone e durante l'aggressione sarebbe caduto a terra battendo la testa, subito dopo è andato in arresto cardiaco.

Intorno alle 1.25 sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118 con l'automedica e hanno praticato a lungo le manovre rianimatorie. Alla fine, purtroppo, il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso del 47enne.

Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno subito transennato l'area e si sono occupati dei rilievi tecnici per tentare ricostruire la dinamica dell'accaduto.

I contorni della vicenda non sono ancora chiari: sono ignote le identità degli aggressori, così come le motivazioni all'origine dell'aggressione.

Resta infatti da capire se il 47enne siano stato effettivamente aggredito da più persone o una soltanto, come riporta La Nazione, e da cosa sia stata provocata la caduta che ha portato al decesso.

Al vaglio degli inquirenti ci sono le testimonianze di chi si trovava nella zona a quell’ora, così come le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero fornire maggiori dettagli su dinamica e sugli aggressori.

Si tratta del secondo episodio di questo tipo in pochi giorni. Nel pomeriggio di giovedì 9 aprile un uomo di 45 anni è stato aggredito a Firenze da tre ragazzi davanti al figlio di 10 anni.

I tre, identificati come giovani nordafricani tra i 17 e i 18 anni, lo hanno accoltellato e colpito con una catena poco dopo le 15 in piazza dei Tigli, nel rione dell’Isolotto. Il 47enne è stato trasportato in pronto soccorso mentre la Polizia si è messa sulle tracce degli aggressori che sono stati ripresi in un video circolato sui social.