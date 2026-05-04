Si rifiuta di prestare il cellulare a un gruppo di ragazzi, 16enne picchiato con calci e pugni a Firenze

Un ragazzo di 16 anni è stato aggredito a Firenze da un gruppo di giovani dopo essersi rifiutato di prestare il suo cellulare. Colpito con calci e pugni e derubato del telefonino dal branco, è stato medicato all’ospedale Careggi. Indagini in corso.

Immagine di repertorio

È stato aggredito con pugni e calci da un gruppo di giovani dopo essersi rifiutato di prestare il cellulare che era quasi scarico. Vittima della violenza del branco un ragazzino di 16 anni, il fatto è avvenuto nella serata di ieri, domenica 3 maggio, a Firenze, nei giardini in viale Righi, quartiere Coverciano.

Dopo l'aggressione, a quanto si apprende, il 16enne si è prima recato con i genitori e il fratello presso la guardia medica ed è stato successivamente portato al pronto soccorso dell'ospedale Careggi. Non sono stati diffusi dettagli sulla prognosi.

Secondo quanto è stato ricostruito dai quotidiani locali, il ragazzino stava aspettando un'amica ai giardini quando, intorno alle 18.30, sarebbe stato avvicinato dal gruppo di ragazzi, circa una decina, che gli hanno chiesto in prestito il cellulare per fare una telefonata.

Dopo aver respinto la richiesta perché aveva il cellulare quasi scarico, sarebbe stato aggredito con calci e pugni. Quando è finito a terra, il branco si sarebbe allontanato.

Nessuno sarebbe intervenuto in soccorso della vittima che si è immediatamente accorta di non avere più il telefono ed è riuscita a raggiungere il fratello maggiore. All'ospedale Careggi il ragazzo ha denunciato l'aggressione ai poliziotti, che nel frattempo erano stati avvisati dal personale sanitario.

Secondo le informazioni raccolte e sulla base della denuncia, gli assalitori avrebbero tra i 18 e i 20 anni, sarebbero di origine straniera. Le indagini sono in corso per tentare di identificarli. A quanto si apprende, al momento non risultano provvedimenti.

Sono stati invece denunciati per lesioni personali due giovani 20enni, entrambi italiani, che in un locale di Rosolina, in provincia di Rovigo, hanno aggredito una coppia di minorenni, afferrando al collo uno dei due, colpendolo poi con dei pugni.

L’amico minorenne, nel tentativo di aiutare il coetaneo, è stato invece raggiunto da un violento pugno al volto che gli ha procurato serie lesioni al naso. I due ragazzi aggrediti quindi, dopo esser stati aiutati e soccorsi dal personale del locale, hanno chiesto l’intervento dell’Arma.