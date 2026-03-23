È morto Bruno Castiglia, fondatore e frontman del collettivo beat I Bisonti: aveva 84 anni

Bruno Castiglia, fondatore e frontman dello storico gruppo beat I Bisonti, è scomparso nelle scorse ore all’età di 84 anni. Aveva portato al successo la band nel 1967 con il 45 giri “Occhi di sole/Crudele”.

Bruno Castiglia, via Facebook

Bruno Castiglia, fondatore e frontman dello storico gruppo beat I Bisonti, è scomparso nelle scorse ore all'età di 84 anni. Dopo l'ultimo album del 1996, il cantante aveva condotto un'intensa attività live, arrivando anche a registrare un nuovo singolo nel 2017 dal titolo "Mi manchi tu". Si tratta della seconda scomparsa del gruppo autore di "Occhi di sole", dopo la morte dello storico batterista Gianni Calabria nel 2017. Il percorso musicale di Castiglia si intreccia pienamente con il panorama artistico milanese dei primi anni '60, con una carriera inizialmente da solista che lo vede protagonista con il 45 giri "Mi dicono che… / Se io fossi te".

L'esordio con "Ragazzi e dadi/Piccola bambina mia" e la firma con l'etichetta City Record

Solo l'anno prima, nel 1963, era stato pubblicato il 45 giri "Ragazzi e dadi/Piccola bambina mia". I tentativi iniziali di Castiglia confluiscono con l'approdo all'etichetta milanese City Record. La stessa che lancerà successivamente Zucchero come membro de Le Nuove Luci, investirà non solo sulla carriera di Castiglia. Creerà infatti uno spazio creativo che attirerà anche il nucleo originale de I Bisonti.

La fondazione de I Bisonti e il successo di "Occhi di sole/Crudele"

Infatti, nel 1965 la formazione vede la presenza di Castiglia alla voce e alla chitarra, affiancato da Gianni Calabria alla batteria, Ennio Castiglia al basso insieme a Paul Cocchi e infine Giuseppe "Pino" Maffei alla batteria. Ci sarà spazio nel complesso inizialmente anche per Ciro Dammicco, diventato poi famoso con la fondazione del collettivo Daniel Sentacruz Ensemble con cui pubblicherà "Soleado". I Bisonti, tra il 1965 e il 1970 producono 11 singoli, tra cui il grande successo nel 1967: si tratta del 45 giri "Occhi di sole/Crudele". L'accoglienza del pubblico rispetto al movimento beat rallenterà nei primi anni '70, con la band che nel 1973 interrompe la sua attività, con la prima reunion 15 anni dopo su Italia 1 nella trasmissione condotta da Red Ronnie "20 anni dopo".

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Ci sarà anche la pubblicazione di un album nel 1996, con una nuova formazione, che vede protagonista proprio Castiglia e Calabria, insieme a Peppo Gellera alle chitarre, alle tastiere Antonello la Porta e Renato Groppi al basso. Si tratterà de "La carica dei Bisonti" con nuove registrazioni dei vecchi successi che verrà anche presentato in tv durante "I fatti vostri", la trasmissione su Rai 2 condotta da Massimo Giletti nel 2000. Castiglia ha continuato a portare dal vivo le canzoni del gruppo fino allo scorso febbraio, come mostra anche il suo profilo Facebook.