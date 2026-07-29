È morto Kavinsky, il dj francese di “Nightcall” suonata anche alle Olimpiadi: aveva 50 anni

È morto Kavinsky, il dj francese simbolo della synthwave: aveva 50 anni. Il suo “Nightcall” divenne famoso con il film “Drive”. (137 battute)

DJ Kavinsky – ph Kristy Sparow:Getty Images

Il dj francese Kavinsky, nome d'arte di Vincent Belorgey, è stato trovato morto nel suo appartamento parigino martedì 28 luglio. L'uomo era uno degli artisti francesi più conosciuti nella scena dance ed elettronica, esibendosi anche per la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 con la cantante belga Angèle e ai Phoenix con cui si era esibito in una delle sue canzoni più famose, "Nightcall", conosciuta in tutto il mondo per essere stata inclusa nella colonna sonora del film Drive, diretto da Nicolas Winding Refn e interpretato da Ryan Gosling. Sulla morte del musicista, che aveva 50 anni, è stata aperta un'inchiesta per determinare le cause del decesso, "non essendo stato trovato alcun elemento sospetto sul posto" come ha dichiarato la procura francese in una nota.

Chi era Vincent Belorgey

Le indagini sono in corso, ma per ora non ci sono notizie certe sulle cause della morte. Le Parisien riporta che una delle ipotesi potrebbe essere un ictus, visto che l'artista aveva da svariati giorni un forte mal di testa. Belorgey era conosciuto sia per la sua attività musicale, ma anche per aver partecipato ad alcuni film come "Steak" di Quentin Dupieux, noto in Italia come musicista e produttore, con il nome di Mr. Oizo. Nato nel quartiere di Barbès, era il più grande di tre figli, con la madre infermiera e il padre che vendeva fotocopiatrici e calzini. Cresciuto a Pré-Saint-Gervais, si trasferì a Pantin quando i suoi genitori si separarono.

Il cordoglio della Ministra della Cultura

Tra coloro che hanno commentato la sua scomparsa c'è la Ministra della Cultura Catherine Pégard che ha detto che la Francia ha perso una delle sue voci più uniche: "La sua musica, al contempo ballabile e nostalgica, continuerà a trascendere generazioni e confini". A cavallo degli anni 2000 Belorgey comincia a frequentare la scena dance ed elettronica parigina, una delle più innovative; frequenta artisti come Sébastien Tellier e i Daft Punk. Proprio uno dei componenti della band, Guy-Manuel de Homem-Christo, produce "Nightcall", che diventerà uno dei successi della musica francese di quegli anni.

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Come nasce DJ Kavinsky

Nato come pianista autodidatta, pubblicò il suo primo EP, "Teddy Boy", nel 2006. Dietro la consolle, Belorgey portava questo personaggio di invenzione, Kavinsky, che altri non era che un ragazzo morto nel 1986 per un incidente stradale in Ferrari Testarossa che era resuscitato nei nuovi panni – con occhi rossi e pelle blu – per fare musica elettronica. Le sue canzoni hanno raggiunto la fama anche grazie all'uso nelle colonne sonore di alcuni videogiochi come Grand Theft Auto IV e Hitman: Absolution.

Il musicista è riuscito a emergere in una scena che sicuramente era in piena espansione, il cosiddetto French Touch aveva conquistato il mondo negli anni 90, e lo aveva fatto proprio ispirandosi ad alcuni protagonisti di quella scena, osservando, "rubando" e riuscendo a ottenere una ricetta personale che lo aveva portato anche a essere scelto come rappresentante musicale nella Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi.