È morto Paolo Raffone, il maestro che aveva suonato con Pino Daniele e Edoardo Bennato: aveva 74 anni

È morto a 74 anni il maestro Paolo Raffone, compositore e storico arrangiatore di Pino Daniele. Lavorò anche con Bennato, NCCP ed Enrico Ruggeri.

Paolo Raffone, 2026

Paolo Raffone, compositore, pianista, tastierista e direttore d'orchestra che aveva collaborato con Pino Daniele, Tullio De Piscopo, ma anche con la Nuova Compagnia di Canto Popolare, è scomparso all'età di 74 anni. Originario di Napoli, Raffone aveva sviluppato il suo interesse per la musica sin da giovanissimo, studiando al Conservatorio, ma soprattutto avventurandosi nella formazione dei Batracomiomachia nei primi anni '70. Si trattava infatti degli albori del Neapolitan Power, che avrebbe reso famoso successivamente Pino Daniele: nella formazione, insieme allo stesso Daniele, c'erano anche Rino Zurzolo, Enzo Avitabile e Rosario Jermano.

La collaborazione con Pino Daniele in "Ferryboat"

Nella sua carriera, tra le collaborazioni più importanti c'è sicuramente l'esperienza da arrangiatore di Pino Daniele, con cui ha collaborato attivamente soprattutto per l'album "Ferryboat". In una foto che è possibile trovare sul proprio profilo Facebook, nel giorno della scomparsa del cantautore napoletano, Raffone si mostrava insieme a lui nello studio a Formia, scrivendo: "Qui eravamo nel tuo studio di Formia per registrare l'orchestra in ‘Quaccosa'. Eri così contento di come fu realizzato!? Registrammo anche un altro brano che però non fu mai pubblicato per motivi di spazio. Ti voglio ricordare così, con l'allegria e quell'ironia tipica del tuo modo di fare".

L'orchestra è quella del Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli, dov'è stato docente di Analisi, Armonia ed Elementi di Composizione. In una nota stampa, il Conservatorio lo ha ricordato così: "Ci lascia il M° Paolo Raffone, per lunghi anni docente del Conservatorio di San Pietro a Majella. Il Direttore, il Presidente, il corpo docente e il personale amministrativo partecipano al dolore della famiglia".

Raffone è presente anche in "Je so' pazzo", interpretato da Matteo Trapanese

A Pino Daniele lo lega anche la sua produzione di "Pino Daniele Opera", portata avanti con l'interprete Michele Simonelli. Infatti, il progetto si prefiggeva di riarrangiare il repertorio del cantautore per un ensemble da camera di nove elementi, diretto dallo stesso Raffone. Il musicista è anche presente nell'ultima opera biografica dedicata a Pino Daniele, "Je so' pazzo", prodotto da Rai Cinema: viene interpretato dall'attore Matteo Trapanese.

La collaborazione con Enrico Ruggeri e il teatro con Edoardo Bennato

Ma Raffone ha anche collaborato con Enrico Ruggeri, con la direzione degli arrangiamenti orchestrali in "Contatti" del 1989, o con la Nuova Compagnia di Canto Popolare. Per l'uscita dell'album "Medina" del 1992, Raffone aveva curato l'arrangiamento di "Mare Nostrum", "Quando Fernesce ‘A Guerra", "Terra Bruciata" e "Stella D'Argiento". Con Edoardo Bennato invece, Raffone ha firmato la rielaborazione teatrale dei successi di "Sono Solo Canzonette" per il musical di "Peter Pan": tra i brani "Il rock di Capitan Uncino", "La fata", "L'isola che non c'è".