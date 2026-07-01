È morto Victor Willis dei Village People, il “poliziotto” aveva 74 anni: “Malattia breve ma aggressiva”

Victor Willis, il poliziotto dei Village People è morto all’età di 74 anni. Il fodnatore della band è scomparso a seguito di una malattia “breve ma aggressiva”.

Victor Willis dei Village People – ph Bonnie Britain:SOPA Images:LightRocket via Getty Images

Victor Willis, frontman dei Village People è morto all'età di 74 anni. La notizia della morte del cantante, che nel gruppo interpretava il poliziotto, è stata data dalla moglie sulla pagina ufficiale dell'artista: "Con profonda tristezza devo annunciare la morte di mio marito, VICTOR WILLIS. Victor è deceduto martedì 30 giugno 2026 a causa di una malattia breve ma aggressiva. La famiglia chiede privacy in questo momento di grande perdita". Il cantante è stato cantante e coautore di alcuni dei più grandi successi della band statunitense che ha scritto pagine importanti della disco music mondiale grazie a canzoni come "YMCA", "Go West" e "In The Navy".

Anche la band ha voluto ricordare Willis sul proprio profilo ufficiale. Nel messaggio, infatti, si legge: "Siamo profondamente addolorati di annunciare la morte di VICTOR WILLIS, cantante solista dei Village People. Victor si è spento martedì 30 giugno 2026 a causa di una breve ma aggressiva malattia. Si richiede il massimo rispetto della privacy". La band fu formata nel 1977 dal compositore francese Jacques Morali che conobbe lo stesso Willis in uno studio di registrazione e gli propose di cantare per la band. Questo incontro segnò l'inizio di uno dei progetti di dance music più importanti al mondo, con la pubblicazione di canzoni che ancora oggi sono conosciute in tutto il mondo.

La band è famosa perché tutti i componenti andavano in scena travestiti con abiti che rappresentavano archetipi dell'immaginario gay. La formazione, quindi, era composta dal poliziotto, l'operaio, il nativo americano, il motociclista, il soldato e il cowboy. Willis lasciò la band nel 1980 e questa separazione non fu amichevole. Per anni, infatti, ci fu una battaglia legale per il copyright delle canzoni scritte da lui. La reunion ci fu molti anni dopo, nel 2017, quando la band si unì per il reinsediamento del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel gennaio 2025.

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Il cantante, che era figlio di un predicatore battista, crebbe a San Francisco dove cominciò a cantare nella chiesa del padre. Studiò danza e recitazione prima di trasferirsi a New York ed entrare a far parte della Negro Ensemble Company. Da quel momento recitò in musical e opere teatrali, compresa la produzione originale di un classico di Broadway come "The Wiz", nel 1976. L'incontro con Morali gli cambiò la vita e nel 1977 i Village People esordirono con l'album omonimo e diventarono una delle band iconiche della musica di quegli anni.