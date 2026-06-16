Tragedia senza fine a Macerata: morto il 20enne Daniele Francalancia, salgono a quattro le vittime dell’incidente

Daniele Francalancia, 20 anni, è morto all’ospedale di Torrette dopo il terribile incidente sulla Val di Chienti. Sale così a quattro il bilancio delle vittime dello schianto tra la Fiat Punto con cinque ragazzi a bordo e una Lancia Musa. La comunità maceratese, già sconvolta dalle precedenti morti, è sotto shock.

Le vittime dell’incidente in Val di Chienti

Alla fine è una vera e propria strage quella che si è consumata dopo il terribile schianto di domenica mattina sulla superstrada Val di Chienti. Oggi è deceduto Daniele Francalancia, 20 anni, ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale di Torrette: il numero delle vittime dell'incidente che ha sconvolto l'intera provincia di Macerata sale così a quattro.

Il giovane era alla guida della Fiat Punto sulla quale viaggiavano altri quattro amici, tutti poco più che ventenni. Trasportato in condizioni disperate ad Ancona subito dopo l'incidente, era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico nel tentativo di salvargli la vita. Le sue condizioni, però, sono peggiorate progressivamente fino alla dichiarazione di morte cerebrale e al successivo decesso.

La tragedia aveva già provocato la morte di Nicolas Calabrese, 20 anni, seduto accanto al conducente, e di Christian Perugini, 41enne di Trodica di Morrovalle, che si trovava al volante della Lancia Musa coinvolta nello scontro. Nella giornata di ieri si è spento anche Giorgio Franceschini, 21 anni, che viaggiava sul sedile posteriore della Punto dei ragazzi. Restano ancora ricoverati gli altri due giovani della comitiva, entrambi 21enni, le cui condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Secondo la ricostruzione effettuata dalla Polizia Stradale di Macerata, la Lancia Musa avrebbe invaso la corsia opposta nel tratto interessato da uno scambio di carreggiata per lavori tra Morrovalle e Corridonia. L'impatto con la vettura dei cinque amici è stato violentissimo. Dopo lo scontro, la Musa è stata sbalzata nella carreggiata chiusa al traffico, mentre la Punto è finita contro il guardrail.

La notizia della morte di Daniele ha reso ancora più profonda una ferita che da giorni attraversa l'intera comunità maceratese. Il ventenne era molto conosciuto anche nell'ambiente sportivo per la sua attività con la squadra di calcio locale della Cluentina. In questi giorni familiari, amici, compagni di scuola e di squadra avevano continuato a sperare in un miglioramento che purtroppo non è mai arrivato.

Ieri nella chiesa San Vincenzo Maria Strambi di Piediripa centinaia di persone hanno preso parte a una veglia di preghiera dedicata ai ragazzi coinvolti e alle loro famiglie. Un momento di raccoglimento che ha mostrato la vicinanza di un territorio colpito da una delle più gravi tragedie stradali degli ultimi anni.