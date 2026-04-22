Dave Mason è morto a 79 anni: aveva fondato i Traffic e suonato con McCartney e Hendrix

È morto a 79 anni Dave Mason, chitarrista e fondatore dei Traffic. Da solista ha pubblicato fino al 2025, ma suonò anche con Jimi Hendrix, Paul McCartney e i Rolling Stones.

Dave Mason dei Traffic – ph Al Pereira:Getty Images:Michael Ochs Archives

È morto a 79 anni Dave Mason, cantante, musicista e cofondatore dei Traffic, con cui è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame. La conferma della morte dell'uomo è arrivata direttamente dalla famiglia che sui social ha condiviso una breve nota in cui spiega che l'uomo è morto in serata, dopo aver preparato da mangiare ed essersi messo a riposare: "Con profonda tristezza condividiamo la notizia della scomparsa di Dave Mason. Domenica 19 aprile, dopo aver cucinato una fantastica cena con la sua amata moglie Winifred, si è seduto per fare un pisolino con la dolce Stella (il maltese) ai suoi piedi" dice la nota.

Nella nota si dice che Mason è morto, serenamente, nella sua casa di Gardnerville, in Nevada: "(Dave) si è spento sulla sua poltrona preferita, circondato dalla bellissima Carson Valley che amava tanto. Un finale da favola. Alle sue condizioni. Che è così che ha vissuto la sua vita fino alla fine. Lascia un'impronta duratura nella colonna sonora delle nostre vite e dei cuori che ha sollevato. La sua eredità sarà custodita per sempre". Lo scorso anno il cantante fu costretto a cancellare il suo tour negli Stati Uniti poiché dovette sottoporsi a cure immediate per una "grave patologia cardiaca", come fece sapere il suo team tramite una nota.

Mason nacque in Inghilterra nel 1946 e diventò famoso nel mondo grazie al suo lavoro con i Traffic. La band, fondata nel 1967 insieme a Steve Winwood, Jim Capaldi e Chris Wood, fu inizialmente finanziata da Chris Blackwell, proprietario dell'allora nascente Island Records. Mason contribuì a molti dei loro successi come "Hole in My Shoe" e "Feelin' Alright?" che sarebbero stati incisi, successivamente, anche da artisti come Joe Cocker e i Jackson 5. Ma Mason vanta anche un'importante carriera solista che partì nel 1970 con l'album "Alone Together" che conteneva il singolo "Only You Know and I Know", raggiungendo il platino con il singolo "We Just Disagree".

Ma oltre ad aver fondato una delle band rock più importanti della storia e aver proseguito con la carriera solista, Mason ha messo la sua firma anche come musicista per altri, suonando con alcune delle star della musica mondiale. Si può ascoltare la sua chitarra, tra le altre, in "All Along the Watchtower" di Jimi Hendrix, in "Street Fighting Man" dei Rolling Stones, in "Listen To What The Man Said" di Paul McCartney e nella raccolta dell'ex Beatles, "All Things Must Pass". I Traffic si sciolsero nel 1974 lasciandosi alle spalle undici album. Con la band Mason fu inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2004 insieme a Prince, ZZ Top, Jackson Browne e Bob Seger. L'ultimo album da solista, "A Shade of Blue", è del 2025; recentemente aveva deciso di ritirarsi a causa di problemi di salute.