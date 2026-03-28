Morto Walter Savelli, storico collaboratore di Claudio Baglioni: scomparso a 77 anni dopo un intervento

Walter Savelli

È morto a 77 anni Walter Savelli, pianista e collaboratore storico di Claudio Baglioni. Il musicista è scomparso a seguito delle complicazioni post-operatorie. A dare la notizia è stata la famiglia di Savelli che sulla sua pagina Facebook scrive: "Purtroppo oggi vi diamo la notizia che non avremmo mai voluto comunicare. Walter se n'è andato stamattina, a causa delle complicazioni sopraggiunte dopo l'intervento". Il musicista si era sottoposto a un delicato intervento per la rimozione di un tumore che stava curando da un anno. Nonostante le prime notizie dicessero che l'operazione fosse andata bene, sono sopraggiunte alcune complicazioni che avevano costretto Savelli a rimanere in terapia intensiva. Ai fan preoccupati che chiedevano informazioni, dopo qualche giorno di silenzio la famiglia aveva spiegato che era "stazionario e ancora impossibilitato a guardare il telefono". Poi ieri la notizia della scomparsa.

La famiglia spiega che Savelli "lascia però una grande eredità: la sua musica dove è racchiusa la sua essenza" e continua: "Ogni volta che ascolterete i suoi brani, leggerete un suo libro o guarderete una sua esibizione, lo ritroverete lì, con il suo entusiasmo e il suo enorme talento". Savelli era nato a Firenze il 14 novembre 1948 e si era avvicinato al pianoforte fin da bambino per poi studiare composizione e negli anni '60 aveva cominciato a collaborare con alcuni gruppi. Affascinato dal Beat, debuttò con i Telstars, prima di fondare I Guerrieri, poi ci furono Gli Antenati, fino agli Extra. Fu proprio questa band a colpire Baglioni.

Il cantautore romano li scelse per accompagnarlo nel tour del 1979 "E tu come stai?", ma dopo lo scioglimento degli Extra Savelli entrò a pieno titolo nella band di Baglioni partecipando come arrangiatore e strumentista ai tour "Strada facendo" nel 1981 e "Alé-Oó" nel 1982, in studio all'album "La vita è adesso" e poi ancora in tour con "Notti di note". Tra i vari progetti di Baglioni partecipò ad "Assolo", a "Oltre", al maxi concerto allo stadio Flaminio di Roma, poi a "Io sono qui" e ai tour seguenti. Fu protagonista anche della trasmissione "Anima mia" condotta da Fabio Fazio. Sviluppò anche una carriera didattica parallela e come arrangiatore.

Leggi anche Morto Gino Paoli, le reazioni dopo la scomparsa del cantautore

Claudio Baglioni lo ha voluto ricordare dedicandogli un post su Instagram: "Caro Walter tanto tanto caro. I pensieri sparsi e disordinati corrono nei luoghi e nei giorni in cui siamo stati. Si spingono e s’accavallano tra i ricordi di mille e mille fatti vissuti insieme accanto. Là dove respira forte la tua musica bella e raffinata. Dove nuotano le tue mani con quelle dita da pescatore di perle ché di cose preziose ne hai tirate su un bel po’. Dove suona la risata frizzante della tua amabile ironia. Dove canta il tuo cuore appassionato e mai abbattuto. Dove restano le tue lezioni sapienti e generose. Sarai sempre un grande maestro di musica e di vita e con rispetto parlando un mirabile saltimbanco a cui si vuole un bene sconfinato".