Morto dopo quattro anni di agonia il 36enne Fabio Visconti, fu picchiato davanti a un bar di Orta Nova nel 2021

Fabio Visconti è morto a 36 anni dopo quattro anni di agonia per le gravi ferite riportate in un pestaggio nel 2021 avvenuto a Orta Nova. Ricoverato d’urgenza all’epoca, non si era mai ripreso. Per l’aggressione erano stati condannati due giovani.

Fabio Visconti.

Dopo quattro lunghi anni di agonia è morto a 36 anni Fabio Visconti. Il giovane era stato aggredito e picchiato per futili motivi il 2 ottobre 2021 a Orta Nova, piccolo comune in provincia di Foggia.

Il decesso è avvenuto ieri, sabato 25 aprile. La sera del pestaggio di quattro anni fa, svoltosi davanti a un bar, un banale diverbio era degenerato in una violenta aggressione.

Visconti, all'epoca 32enne, fu colpito con calci e pugni insieme al fratello gemello da un gruppo di giovani, di età compresa tra i 21 e i 25 anni.

Da lì venne subito disposto il ricovero d'urgenza e fu costretto a sottoposti a un lungo calvario tra interventi e terapie, senza mai riprendersi del tutto. Se il fratello riportò soltanto ferite lievi, infatti, Fabio subì gravissime lesioni al volto e al naso.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Foggia e condotte dai Carabinieri di Cerignola, insieme alla stazione di Stornara, ricostruirono quanto accaduto quella sera, raccogliendo gravi indizi di colpevolezza.

Per l’aggressione furono processati due giovani di Stornara: il primo, ritenuto responsabile del pugno più violento, è stato condannato a 6 anni e 8 mesi per lesioni gravissime; il secondo a 2 anni, con attenuanti generiche.

Dopo anni di cure e speranze, la vicenda tragica si è conclusa con la morte di Visconti. La scomparsa è stata annunciata "con dolore" dalla mamma Lucia, il papà Vittorio, i fratelli Vincenzo ed Alessandro, la cognata Francesca, la nonna, gli zii, i cugini e parenti tutti, come si legge nella nota diffusa dall'agenzia funebre che ha seguito i familiari del giovane.

I funerali del 36enne sono stati organizzati per la giornata di oggi, domenica 26 aprile, alle ore 16.30 nella chiesa del SS. Crocifisso a Orta Nova, dove familiari, amici e conoscenti del giovane hanno potuto portare l'ultimo saluto.

"Fabio ci ha lasciati, ha smesso di lottare. – scrive una conoscente in un post sui social – Anche se lui ha continuato fino all'ultimo momento a voler star bene, guarire e tornare alla sua vita. Purtroppo, non è andata così. Il mio pensiero va alla sua carissima mamma Lucia, una donna straordinaria. Fabio non ha mai avuto giustizia, resta dentro di me un grande rammarico".

La vicenda ricorda per diversi aspetti l'omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto sotto gli occhi del figlio dopo un violento pestaggio avvenuti nella notte tra l’11 e il 12 aprile in piazza Felice Palma, a Massa.

In questo caso a dare avvio all'aggressione, su cui le indagini sono ancora in corso, sarebbe stato un rimprovero del 47enne rivolto a un gruppo di giovani.