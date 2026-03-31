Incidente a Castagnole Lanze, scontro frontale tra auto: bimba di 12 anni muore dopo 48 ore di agonia

È morta la bambina di 12 anni rimasta ferita nell’incidente verificatosi il 29 marzo a Castagnole Lanze: la piccola viaggiava con la mamma e il compagno di lei quando la loro auto si è scontrata frontalmente contro un’altra vettura. Indagini in corso.

Immagine di repertorio.

Dramma in Piemonte dove una bambina di soli 12 anni è morta dopo due giorni di agonia a seguito di un incidente stradale a Castagnole Lanze in cui era rimasta vittima insieme alla mamma e al compagno di lei lunedì scorso.

La piccola era a bordo di una Opel Corsa insieme alla madre, Roxana, 31 anni, e al compagno di lei, di 37 anni, quando l'auto si è scontrata frontalmente con una Volkswagen Passat lungo la Valle Tanaro. L'impatto è stato devastante: i mezzi si sono ribaltati e l'auto con i tre occupanti si è capovolta, sbalzata fuori strada. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i carabinieri di Canelli, il personale del 118 e i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Asti; si è alzato in volo anche l’elisoccorso.

I conducenti sono rimasti feriti in modo non grave, mentre madre e figlia sono state trasportate d'urgenza a Torino: la donna è stata operata al Cto per fratture multiple, mentre la ragazzina è stata ricoverata in condizioni disperate al Regina Margherita per un trauma cranico. Nel pomeriggio di oggi il decesso, i medici hanno fatto il possibile per salvarla ma le sue condizioni erano troppo gravi.

"Li conosco tutti, sono sconvolto – era la reazione a caldo del sindaco Carlo Mancuso – la speranza adesso è di poterli riabbracciare al più presto". Sulla dinamica dello schianto indagano i carabinieri di Canelli. In particolare, resta ancora da capire cosa abbiamo provocato l'impatto fatale.