Cosa sappiamo sulla malattia di Kate: l'operazione all'addome, le ipotesi sul tumore e l'annuncio del cancro A gennaio Kate Middleton ha subito un misterioso intervento all'addome, di cui non sono mai state date molte informazioni ufficiali. A distanza di due mesi la principessa ha annunciato in un video di avere il cancro. Attualmente sta facendo delle chemioterapie preventive.

Kate Middleton

Nel mese di gennaio Kate Middleton è stata operata all’addome presso la London Clinic della capitale inglese, la stessa dove nello stesso periodo era stato ricoverato re Carlo III per un problema alla prostata. Da quel momento nessuno l'ha più vista in pubblico, William ha sempre partecipato da solo a tutte le visite ufficiali e gli impegni. Durante la convalescenza della principessa, mai nessuno ha dato informazioni precise sul suo stato di salute. Questo ha molto allarmato i sudditi. Dopo diverse voci e qualche tesi complottista, è stata la principessa del Galles stessa a rompere il silenzio, mostrandosi in un video registrato dalla BBC due giorni prima. Nel video ha dato una notizia che ha scioccato tutti: ha un tumore. Attualmente è alle prese con la chemioterapia preventiva. Al momento la sua unica preoccupazione sono i figli: proprio per tutelare loro ha aspettato per comunicare la notizia.

La misteriosa operazione all'addome

Il periodo nero della royal family è iniziato a gennaio, quando re Carlo III ha comunicato la necessità di un ricovero ospedaliero per sottoporsi a un intervento alla prostata. Pochi giorni prima, come un fulmine a ciel sereno, era arrivata la notizia dell'operazione all'addome di Kate Middleton, nella stessa struttura ospedaliera che ospitava il sovrano. Nessuno, da allora, ha mai chiarito la natura dei problemi di salute della principessa: questo ha creato allarmismi e dubbi, fomentato il complottismo. Si sono dette tante cose sulle sue condizioni, ma mai da fonti ufficiali: in un primo momento era stata smentita l'ipotesi tumore, poi si è parlato di ileostomia, infine c'è stato il tentativo da parte di tre operatori sanitari di accedere alla cartella clinica di Kate Middleton, probabilmente per raccogliere informazioni da vendere ai media.

Il silenzio post intervento e le foto ritoccate

La convalescenza di Kate Middleton è andata avanti all'insegna della massima privacy, lontano dai media, da occhi indiscreti, con una pausa totale dagli impegni di lavoro. Forse a causa delle notevoli pressioni da parte dei sudditi, desiderosi di avere notizie sull'amatissima principessa, la royal family ha fatto un passo falso. Nel giorno della festa della mamma è stata diffusa una fotografia di Kate Middleton assieme ai tre figli (George, Charlotte, Louis). Poco dopo le agenzie hanno notato delle operazioni di fotoritocco sulla foto, decidendo addirittura di rimuoverla. La principessa si è presa tutta la responsabilità, ammettendo le modifiche allo scatto. Questo, però, ha creato una macchia sulla credibilità della famiglia reale, creando ulteriori dubbi sulle condizioni di salute della 42enne.

La diagnosi del tumore: cosa sappiamo sul tipo di cancro

La diagnosi di tumore pare sia arrivata a Kate Middleton due mesi fa. William lo avrebbe scoperto il 27 febbraio, decidendo immediatamente di annullare un appuntamento che aveva in programma quel giorno. La scelta di dare comunicazione ufficiale solo ora, avrebbe a che fare coi tre figli della coppia: si è scelto di aspettare le vacanze di Pasqua (quindi il periodo di sospensione delle lezioni) per proteggerli dalla furia di curiosi e cattivi nel momento più drammatico. "A gennaio ho subito un importante intervento chirurgico all’addome a Londra e all’epoca si pensava che la malattia non fosse una forma tumorale. L’intervento ha avuto successo. Tuttavia, i test effettuati dopo l’operazione hanno rilevato che era presente un cancro": queste le parole di Kate Middleton nel video.

Kate Middleton nel video della BBC

L’inizio della chemioterapia preventiva

Nel video della BBC, condiviso anche sugli account social ufficiali, la principessa non ha specificato il tipo di tumore, ma le tempistiche della diagnosi fanno pensare a un cancro fortunatamente individuato nella sua fase iniziale. Kate Middleton sta seguendo un ciclo di chemioterapia preventiva con lo scopo di rimuovere eventuali cellule tumorali. Nel video la principessa ha detto: "Mi ci è voluto del tempo per riprendermi da un intervento chirurgico importante e iniziare il trattamento. Ma, soprattutto, ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene. Come ho detto loro, sto bene e divento più forte ogni giorno concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire; nella mia mente, nel mio corpo e nel mio spirito".

L’annuncio del cancro nel video e la richiesta di privacy

Nella conclusione del suo discorso, la principessa ha voluto lanciare un toccante messaggio ai malati, a chi sta affrontando un periodo di terapia. "Per tutti coloro che affrontano questa malattia, in qualunque forma, per favore non perdete la fede o la speranza. Non siete soli" ha detto. La moglie del principe William ha anche espressamente chiesto un po' di privacy. Ha ringraziato tutti per l'affetto, l'interessamento, il sostegno e poi ha detto: "Speriamo che capiate che, come famiglia, ora abbiamo bisogno di un po’ di tempo, spazio e privacy mentre completo il trattamento. Il mio lavoro mi ha sempre portato un profondo senso di gioia e non vedo l’ora di tornare quando potrò, ma per ora devo concentrarmi sul recupero completo". La priorità assoluta della principessa ora è la guarigione, è proteggere i figli e tutelare la famiglia: è probabile che non la vedremo in pubblico ancora per molto tempo. Tutti si chiedono se parteciperà al Trooping the Colour 2024 di giugno.