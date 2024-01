Re Carlo ricoverato alla London Clinic per l’intervento alla prostata: è lo stesso ospedale di Kate Re Carlo è arrivato alla London Clinic accompagnato dalla regina Camilla, per prepararsi all’intervento a cui dovrà sottoporsi a breve. Il monarca, a cui è stato diagnosticato un ingrossamento della prostata, sarà operato e curato nella stessa struttura in cui si trova ancora ricoverata la nuora, la principessa Kate, dopo aver subito un intervento chirurgico addominale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Intorno alle 9 di oggi, venerdì 26 gennaio, Re Carlo è arrivato alla London Clinic accompagnato dalla regina Camilla, per prepararsi all'intervento a cui dovrà sottoporsi a breve, a causa di ingrossamento della prostata. Come ricordano i quotidiani locali, la struttura dove il monarca sarà operato e curato, è la stessa in cui ora si trova ricoverata la nuora, la principessa Kate, dopo aver subito un intervento chirurgico addominale.

Re Carlo ricoverato alla London Clinic per l’intervento programmato

L'ingresso del re nella clinica è stato confermato anche dallo staff di Buckingham Palace, come riferito in un comunicato e da un portavoce: "Il Re questa mattina ha fatto il suo ingresso per l'operazione programmata. Sua Maestà vuole ringraziare tutti coloro che hanno inviato nei giorni scorsi i propri auguri di pronta guarigione ed è stato contento di apprendere che la sua diagnosi ha avuto un impatto positivo nell'accrescere la consapevolezza sul tema".

Charles è stato fotografato dai giornalisti sul posto mentre arrivava in ospedale, pochi minuti dopo aver lasciato Clarence House. Ieri, giovedì 25 gennaio, era arrivato nella sua residenza londinese dopo il ritorno in elicottero dalla tenuta di Sandringham nel Norfolk, dove si stava riposando insieme alla regina, scrive il Daily Mirror. Al re d'Inghilterra è stata diagnosticata una patologia benigna, ma per sottoporsi all'operazione ha rinviato i suoi impegni per un periodo di recupero.

Tutto questo è avvenuto mentre la principessa del Galles, moglie dell'erede al trono, il principe William, è ancora ricoverata alla London Clinic dopo l'intervento chirurgico addominale a cui si è sottoposta. Si prevede che Kate non prenderà parte a impegni ufficiali fino a Pasqua.

Mercoledì scorso l'annuncio di Buckingham Palace

Buckingham Palace ha diffuso un comunicato sulle condizioni di salute del re mercoledì scorso, circa 90 minuti prima era uscita la notizia del ricovero di Kate. Molti dicono che sia stata una scelta fatta per tutelare la principessa del Galles e proteggerla dall'esposizione mediatica. Nella nota si legge: "Così come accade ad altre centinaia di uomini ogni anno, il Re si sottoporrà a un intervento per la prostata ingrossata. La condizione di Sua Maestà è benigna e si recherà in ospedale la prossima settimana per una proceduta correttiva. I suoi impegni saranno posticipati per un breve periodo necessario per il recupero".

Il re, incoronato lo scorso maggio nell'Abbazia di Westminster, dopo aver trascorso 70 anni da erede, ha 75 anni e l'ingrossamento della prostata è una patologia comune negli uomini over 50. Nella maggior parte dei casi però non causa gravi problemi di salute, come riferisce il Servizio sanitario nazionale del Regno Uniti (Nhs).