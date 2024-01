Come Carlo ha protetto Kate Middleton: la scelta del re per tutelare la principessa La decisione di Re Carlo di rendere pubblica la notizia della sua prossima operazione alla prostata avrebbe un preciso obiettivo comunicato che a che fare con le condizioni di Kate Middleton. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Il Regno Unito continua a gravitare intorno alle condizioni di salute della Famiglia Reale. La storica Tessa Dunlop ha rivelato al Mirror come la scelta comunicativa di re Carlo III abbia protetto la salute e la privacy di Kate Middleton, operata all'addome il 17 gennaio. In che modo, però, il sovrano avrebbe tutelato la nuora?

L'annuncio dell'operazione di re Carlo III

Lo scorso 18 gennaio l'ufficio stampa di Casa Windsor annuncia che re Carlo III dovrà sottoporsi a un intervento alla prostata, per via di un ingrossamento della ghiandola. Un'ora e mezzo dopo, la Famiglia Reale fa filtrare la notizia di un ricovero in ospedale di Kate Middleton per un problema all'addome. Dunlop, scrittrice e storica britannica, ha sottolineato sul Daily Mirror come questa scelta comunicativa non sia casuale: la diffusione della notizia dell'operazione del Re avrebbe fatto da protezione all'esposizione mediatica della Principessa del Galles, al fine di proteggere la sua privacy e la sua salute. La stampa britannica, e non solo, si è subito lanciata in speculazioni sulla possibile problematica di salute della Principessa. Tendenzialmente, infatti, Buckingham Palace non rende pubbliche le notizie relative alle questioni sanitarie: il fatto che il re abbia scelto di farlo, proprio per questo intervento, è significativo.

Re Carlo III protegge la Principessa del Galles

Degno di nota è anche il fatto che il re, precisa Tessa Dunlop sul Daily Mirror, abbia scelto di raccontare nel dettaglio l'intervento che si appresta ad affrontare. Per evitare la curiosità dei sudditi e della stampa sulla nuora Kate Middleton, sulle cui condizioni di salute si conosce ancora poco, Carlo III si è esposto in prima persona. L'obiettivo, stando a quanto riporta Dunlop, della Famiglia Windsor è proteggere Kate affinché possa trascorrere anche una serena convalescenza, tornando agli impegni pubblici solo quando si sentirà pronta a farlo.