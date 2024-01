Kate Middleton è in ospedale: chi si occuperà dei principini durante la sua lunga assenza Kate Middleton ha subito un’operazione e resterà in ospedale una quindicina di giorni. Essenziale sarà l’aiuto di una figura in particolare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton

Ha destato preoccupazione in tutto il mondo la notizia del ricovero in ospedale di Kate Middleton. La principessa del Galles ha subito un intervento all'addome presso la London Clinic, una clinica privata di lusso che ha spesso avuto tra i suoi pazienti membri della royal family (anche il principe Filippo e la principessa Margaret). Con una nota ufficiale Kensington Palace ha fatto sapere che la moglie del principe William resterà in ospedale una quindicina di giorni: sono stati annullati tutti gli impegni ufficiali, per permetterle riposo assoluto. È stato anche rimandato un viaggio che la coppia reale aveva programmato in Italia.

I principini sono stati affidati alla tata

Il ricovero terrà Kate Middleton lontana da casa per molto tempo. Il principe William è già stato avvistato nella clinica: ha fatto visita a sua moglie cercando di evitare clamore e attenzione mediatica, mentre non si sa ancora se e quando arriveranno in ospedale anche i tre figli della coppia. "Vuole che i principini mantengano una certa normalità per quanto possibile" hanno fatto sapere fonti vicine alla royal family. George, Louis e Charlotte sono iscritti alla Lambrook School nel Berkshire e sembra che stiano regolarmente continuando a seguire le lezioni per il momento.

Maria Teresa Turrion Borrallo al matrimonio di Pippa Middleton

William e Kate sono da sempre genitori molto presenti nell'educazione dei figli: la principessa del Galles, in particolare, ha sempre espresso il desiderio di dare ai principini un'infanzia quanto più "normale" possibile, pur educandoli con rigore ai loro ruoli. Al loro fianco, però, hanno una figura molto importante. Dal 2014 nelle loro vite c'è la tata Maria Teresa Turrion Borrallo, un'educatrice professionista molto nota nell'ambiente.

Maria Teresa Turrion Borrallo coi principini al matrimonio di Pippa Middleton

Chi è la tata dei principini Maria Teresa Turrion Borrallo

Maria Teresa Turrion Borrallo si è diplomata presso la più prestigiosa scuola britannica per babysitter (il Norland College di Barth). È stata assunta quando il primogenito George aveva appena pochi mesi e da allora ha sempre svolto un ruolo fondamentale nell'educazione sua e poi degli altri due bimbi, improntata al rispetto di rigide regole. La nanny di George, Charlotte e Louis si è occupata per un periodo anche del piccolo Archie, il figlio di Harry e Meghan, quando i Sussex vivevano ancora in Inghilterra, prima della Megxit e del trasferimento a Montecito.

Maria Teresa Turrion Borrallo

Ora, col ricovero di Kate Middleton e la sua prolungata assenza da casa (l'Adelaide Cottage nel Windsor's Home Park) si rivelerà particolarmente fondamentale la figura della fedele Maria Teresa Turrion Borrallo. Nel suo libro Gilded Youth, Tom Quinn l'ha definita "straordinaria", una professionista capace di dare un supporto notevole alla royal family, con un ruolo decisivo nell'educazione dei bambini.