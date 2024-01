Kate Middleton è ricoverata in una clinica privata di lusso, tutti i dettagli sull’ospedale La principessa del Galles ha dovuto affrontare un’operazione all’addome alla London Clinic, casa di cura che ha avuto tra i suoi pazienti anche il principe Filippo e la principessa Margaret. Dove si trova e cosa offre l’ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Kate Middleton

Kate Middleton è stata ricoverata martedì 16 gennaio per un'operazione all'addome. Non si conoscono i dettagli dell'intervento, Kensington Palace ha reso noto che la principessa al momento sta bene, ma non sono stati rilasciati ulteriori dettagli. Per ora la principessa del Galles dovrà rimanere in ospedale per un periodo di tempo che va da 10 a 15 giorni, mentre il suo ritorno agli impegni ufficiali non è previsto prima di Pasqua. La futura regina ha già ricevuto la visita del marito, che è stato visto lasciare la clinica in macchina senza rilasciare dichiarazioni.

Dove è ricoverata Kate Middleton

La principessa del Galles è ricoverata in una clinica privata nel cuore della capitale britannica. La London Clinic è stata fondata nel 1932 e inaugurata dalla regina madre, al tempo duchessa di York. Si tratta di uno degli ospedali più importanti del Regno Unito e vanta tra i suoi ex pazienti anche il principe Filippo, la principessa Margaret, John F. Kennedy ed Elizabeth Taylor. Al suo interno è stata aperta una cucina sostenibile che serve cibo britannico, pesce pescato in Cornovaglia e carne dello Smithfields Market di Londra. Stando a quanto racconta il Daily Mail, Kate Middleton si trova in una stanza con bagno privato, letto elettronico, televisore, radio e wi-fi.

Perché la principessa del Galles è stata operata

La London Clinic è specializzata in ginecologia e ortopedia, oltre che disporre di un centro oncologico rinomato a livello internazionale, grazie alle sue tecnologie d'avanguardia e un centro specializzato in chirurgia robotica. Sulla base di queste informazioni e della zona dove la principessa è stata operata, i tabloid britannici hanno subito supposto che si trattasse di un'isterectomia. Tuttavia, non ci sono bollettini clinici ufficiali, il Palazzo si è impegnato a tenere aggiornati i sudditi nel caso qualcosa dovesse evolversi.