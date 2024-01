Kate Middleton operata all’addome: quando tornerà in pubblico la principessa del Galles Kate Middleton è stata ricoverata per un intervento nella giornata di ieri. Sull’account ufficiale dei principi del Galles si legge che le sue condizioni di salute sono stabili e che la futura regina non potrà presenziare agli eventi ufficiali per lungo tempo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Kate Middleton

Kate Middleton è stata ricoverata ieri per un intervento all'addome. La notizia è trapelata dai media del Regno Unito per poi essere confermata da Buckingham Palace, la principessa del Galles si trova nell'ospedale della capitale britannica, il London Clinic. L'operazione si è conclusa con successo e le condizioni di salute della futura regina ora sono stabili e il Palazzo ha rilasciato un comunicato in cui afferma che i dettagli medici rimarranno personale, ma verranno comunque tenuti aggiornati i sudditi in caso di evoluzioni importanti. La notizia è trapelata dai media britannici per poi essere confermata da Buckingham Palace. Non si sa quale sia la causa del ricovero ma le principali testate britanniche, tra cui People e Daily Mail escludono l'ipotesi di cancro.

Quando tornerà Kate Middleton agli impegni ufficiali

Secondo quanto riportato dall'account Instagram ufficiale dei principi del Galles la moglie dell'erede al trono rimarrà in ospedale per un periodo che potrà variare tra i 10 e i 15 giorni e sotto consiglio medico Kate Middleton potrà tornare ai suoi impegni reali dopo Pasqua. La principessa si è scusata per aver dovuto annullare i suoi appuntamenti a causa di questo intervento, forse anche il matrimonio del principe del Brunei, tra i cui invitati ci si aspettava la coppia, e i suoi portavoce hanno reso noto che non vede l'ora di tornare ai suoi doveri il prima possibile. Nel frattempo vuole mantenere il massimo della normalità per lei e i bambini, chiedendo discrezione sul suo stato di salute.