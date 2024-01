Le nozze del principe del Brunei proseguono con un banchetto da 5mila invitati Continuano gli eventi per omaggiare il matrimonio tra Abdul Mateen Anisha e Rosnah Isa-Kalebic, ieri un ricevimento pantagruelico a cui hanno partecipato i rappresentanti delle famiglie reali più importanti. Si dice che tra gli ospiti ci fossero anche William e Kate ma la loro presenza non è stata ancora confermata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Abdul Mateen e Anisha Rosnah Isa-Kalebic durante il banchetto ufficiale

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continuano i festeggiamenti per il matrimonio del principe del Brunei, Abdul Mateen. Il rampollo dello Stato asiatico è convolato a nozze con Anisha Rosnah Isa-Kalebic, un evento che merita dieci giorni di celebrazioni, iniziati il 7 gennaio, hanno avuto il loro culmine il 10 gennaio, con la cerimonia ufficiale all'interno della moschea dorata Sultan Omar Ali Saifuddien, dove la coppia si è scambiata le proprie promesse. Un importante banchetto si è poi tenuto nel maestoso palazzo del sultano, il Nurul Iman, a sud est della capitale Bandar Seri Begawan dopo una parata che ha fatto passare gli sposi in mezzo alla popolazione, ansiosa di rendere omaggio alla coppia.

Abdul Mateen e Anisha Rosnah Isa-Kalebic durante il banchetto ufficiale (Instagram @tmski)

L'opulenza e lo sfarzo di questa cerimonia dimostra la ricchezza dello Stato a Nord dell'Isola del Borneo, un territorio che non conta nemmeno mezzo milione di abitati ma che può vantare un Pil annuo pro capite tra i più elevati a livello globale e che trae la sua fortuna dalle sue immense riserve petrolifere. Figlio del sultano Hassanal Bolkiah, il principe è molto basso in linea di successione, ma è molto famoso sui social network e nei paesi asiatici è considerato una vera e propria celebrità. Con 2,6 milioni di follower il suo profilo Instagram dà un nuovo volto al sultanato, svecchiandolo e cercando di far dimenticare scandali e censure che lo hanno colpito in passato.

Abdul Mateen e Anisha Rosnah Isa-Kalebic (Instagram @tmski)

Il banchetto nuziale: la location, gli abiti

La festa ufficiale si è tenuta nella residenza ufficiale del sultano, uno dei palazzi più grandi al mondo. Disposto su 200mila metri quadrati, vanta oltre 1700 stanze e ha ospitato una lista di 5mila ospiti, tra loro i rappresentanti delle famiglie reali di Giordania, Arabia Saudita, Bahrain e Bhutan, ma anche diversi leader regionali, come il primo ministro malese Anwar Ibrahim, il presidente indonesiano Joko Widodo e il presidente filippino Ferdinando Marcos Jr. Si vocifera che fossero presenti anche William e Kate, ma non ci sono state conferme a riguardo.

Leggi anche Un anno royal in 30 secondi, il 2023 di Kate e William riassunto in un video

Abdul Mateen e Anisha Rosnah Isa-Kalebic durante il banchetto ufficiale

Gli abiti degli sposi

In dieci giorni di festeggiamenti, la coppia ha sfoggiato diversi abiti. Anisha Rosnah Isa-Kalebic ha scelto di affidare il design di alcuni dei suoi vestiti alla Maison malesiana Teh Firdaus, che ha unito tradizione e modernità. Non ci sono foto della cerimonia ufficiale all'interno della moschea, e i dettagli degli outfit rimangono top-secret.

Abdul Mateen e Anisha Rosnah Isa-Kalebic

Per i festeggiamenti a palazzo invece, lo sposo si è presentato in alta uniforme, mentre la sposa ha optato per un abito semplice bianco, decorato da micro stampe e arricchito da un sontuoso velo su cui è stata posata un'importante corona. A concludere il look un monile che le ha impreziosito il décolleté.