Il principe del Brunei convola a nozze: tutti i dettagli dei dieci giorni di festeggiamenti Sono ufficialmente iniziate le cerimonie per il matrimonio tra Abdul Mateen e Anisha Isa Kalebic, un'evento che coinvolge tutto lo stato tra musica e spettacoli. Al momento la principessa ha sfoggiato tre abiti, ma si aspetta quello per il rito ufficiale.

A cura di Annachiara Gaggino

La stagione dei matrimonio reali è iniziata ed è stata inaugurata dal principe del Brunei Abdul Mateen che convola a nozze con Anisha Isa Kalebic. Una festa di dieci giorni, iniziata il 7 gennaio, che durerà fino a martedì 16, tra musica, spettacoli, cerimonie e banchetti. Le celebrazioni erano attesissime, da quando il matrimonio è stato annunciato ad ottobre.

Anisha Isa Kalebic (Instagram @tmski)

I dettagli delle celebrazioni

Il 7 gennaio i musicisti di corte hanno annunciato dato ufficialmente il via ai festeggiamenti, mentre si è tenuta ieri la cerimonia islamica dove la coppia si è scambiata le promesse di matrimonio, diventando ufficialmente marito e moglie all'interno della moschea Sultan Omar Ali Saifuddien. Il 14 gennaio si terrà un pantagruelico banchetto reale, a cui sono stati invitati ospiti da tutto il mondo, che sarà seguito da un grande ricevimento e una parata intorno alla capitale Bandar Seri Begawan. Al momento la lista degli invitati rimane top secret, ma si vocifera su una possibile presenza dei principi del Galles che sarebbe la prima apparizione ufficiale di William e Kate nel 2024.

Abdul Mateen (Instagram @tmski)

Gli abiti da sposa della principessa

Un matrimonio di dieci giorni merita diversi cambi d'abito. Anisha Isa Kalebic ha sfoggiato tre vestiti diversi, per ora. Quello della cerimonia ufficiale non è ancora stato svelato ma la principessa ha inaugurato le celebrazioni con un primo look durante l'evento di anticipazione delle nozze. A ventiquattr'ore dal matrimonio ha sfoggiato il baju kurung, un abito tradizionale rivisitato in chiave moderna realizzato dalla Maison malesiana Teh Firdaus.

Anisha Isa Kalebic in Teh Firdaus (Instagram @tehfirdaus)

Il vestito di colore bianco è stato realizzato con il tenunan, tessuto intrecciato locale, impreziosito da rifiniture argentante e ricami. "Abbiamo impiegato un mese per realizzarlo", ha spiegato ad Harper's Bazaar Malesia lo stilista fondatore della omonimo brand, che ha raccontato di aver stretto amicizia con la principessa quando ha disegnato l'abito che aveva indossato per annunciare le nozze. Lo stesso brand ha firmato anche il secondo look, quello indossato per la cerimonia in cui le rispettive famiglie danno la propria benedizione agli sposi, dove Anisha isa Kalebic ha sfoggiato uno sfarzoso vestito realizzato in pizzo francese ricamato con micro-perle, un lavoro che ha richiesto tre mesi.

Anisha Isa Kalebic (Instagram @tmski)

L'ultimo outfit era caratterizzato dal colore rosso, indossato per un'altra cerimonia tradizionale, dove questa volta viene utilizzato per benedire i futuri sposi un unguento realizzato con farina di riso e oli essenziali. Un momento regale in cui la futura moglie ha fatto il suo ingresso coperta da un velo rosso posato su un copricapo di ottone.