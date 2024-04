video suggerito

Le borse di tendenza per la Primavera/Estate 2024: dalla hobo bag al bauletto, 7 modelli da avere Dai maxi secchielli ai bauletti, passando per le hobo bag e per i modelli in rosa confetto o pitonati, ecco tutte le borse di tendenza per la Primavera/Estate 2024.

A cura di Marco Casola

Ferragamo

La primavera è ufficialmente iniziata, le giornate si allungano, gli alberi sono in fiore e le temperature si fanno più miti. L'arrivo della stagione calda rappresenta anche il momento in cui si iniziano a mettere via maglioni, impermeabili e cappotti per far spazio nell'armadio ad abiti e accessori freschi con colori pastello e fantasie floreali. Come seguire i trend di stagione? Quali sono gli accessori e le borse must have da avere per la Primavera/Estate 2024?

Dopo aver scoperto quali sono i colori di moda e le fantasie di tendenza proposte dai grandi stilisti sulle principali passerelle di Milano e Parigi è arrivato il momento di osservare da vicino gli accessori must di stagione. Tra questi ci sono le borse perfette per la primavera. Dai maxi secchielli che sembrano sacchi da portare a spalla ai bauletti, dalle borse rainbow con sfumature di colore a quelle rosa confetto, fino alle hobo bag e alle tracolle, ecco i una piccola guida con le borse di moda per la Primavera/Estate 2024.

La borsa maxi a secchiello

Da diversi anni il secchiello in versione mini è una delle borse di tendenza per la stagione calda, quest'anno, invece, è di moda la versione maxi di questo modello. Via dunque con grosse borse a sacco in pellami e tessuti morbidi, come quelle di Bottega Veneta e Kenzo, o con secchielli più rigidi e strutturati, come le varianti in pelle di Louis Vuitton e Dior. Chic ed eleganti i secchielli da portare a spalla che assomigliano a una sacca in suede di Loewe o quelli con dettagli in canvas che si portano al braccio di Tod's.

Louis Vuitton

Loewe

La borsa rainbow sfumata

Colori pastello, tie dye e decori arcobaleno sono il must per la Primavera/Estate 2024, spopolano infatti le borse rainbow su cui sembra apparire una tavolozza di colori sfumati che si confondono gli uni negli altri, come nelle maxi bag a spalla viste sulla passerella primaverile di Chanel. Ferragamo e Furla scelgono un solo colore che si sfuma sul pellame, mentre da Roger Vivier appaiono gli psichedelici decori in tie dye che ricordano il mood hippie anni '70.

Chanel

La borsa a tracolla

Le borse su cui puntare per la Primavera/Estate 2024 sono super minimal, hanno forme pulite ed essenziali, dimensioni medie e si indossano a spalla o cross body. I modelli must ricordano quelli lanciai da Phoebe Philo quando era Direttrice Creativa di Celine. Ritornano dunque le forme semplici e morbide di medium bag dalle chiusure metalliche o a forma di logo, come i modelli in pelle borgogna di Ferragamo e in pelle rouge con tracolla a catena gold di Valentino.

Ferragamo

Valentino

La borsa pitonata

Diciamo addio alle classiche fantasie animalier come il maculato, quest'anno il print sauvage di moda è quello snake che ricorda il manto di un serpente. Le borse pitonate sono dunque il must have di stagione. A differenza degli accessori leopardati, le borse con snake print sono più facili da indossare perché sono caratterizzate da colori tenui, come il beige e il panna, mentre il disegno è riconoscibile ma non troppo vistoso. Modelli con pellami snake o stampe serpente hanno sfilato da Bottega Veneta, nei mini secchielli da portare a mano.

Bottega Veneta

Il bauletto

Il bauletto è un evergreen per la primavera, negli ultimi anni era finito nel dimenticatoio ma ci ha pensato Miuccia Prada a riportarlo in auge proponendo bauletti dalle forme squadrate con angoli arrotondati sulla passerella Primavera/Estate 2024 di Miu Miu. Borse a bauletto da portare a mano, con fantasia a rombi, sono apparse anche da Louis Vuitton, mentre Acne Studios propone maxi bauletti morbidi dai colori tenui.

Miu Miu

Louis Vuitton

La borsa rosa pastello

Quest'anno tra i colori must di stagione ci sono quelli pastello che spopolano su abiti e accessori. La nuance più trendy è il rosa candy, che ricorda un confetto o si avvicina al rosa vitaminico di una bubble gum. In passerella dunque hanno sfilato moltissime borse rosa baby di ogni forma e materiale, da quelle con frange lunghe di Roberto Cavalli a quelle in pink tenue e sfumato di Versace.

Roberto Cavalli

Versace

La hobo bag

La hobo bag, ovvero quella borsa dalle dimensioni medie o maxi, con forma che ricorda una mezza luna e manico unico, da diverse stagioni è tornata di gran moda. A renderla un must per la Primavera/Estate 204 è la nuova collezione Gucci firmata da Sabato De Sarno, dove sono apparse borse Jackie dalla forma hobo in pellame vernice di ogni colore, dal bordeaux al lime. Hanno forme maxi, invece, le hobo bag in pelle intrecciata di Bottega Veneta e quella con orli arricciati di Loewe, mentre Valentino propone una rivisitazione morbida della classica hobo bag.

Gucci

Bottega Veneta