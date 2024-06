Le 7 borse di moda per l’estate 2024: i modelli di tendenza dal secchiello al micro zaino

video suggerito

A cura di Marco Casola

Gucci

L'estate è ormai iniziata e i look si adeguano al caldo estivo: gli abiti da indossare sono leggeri e realizzati in lino o cotone, mentre le scarpe sono comode, magari raso terra o con micro tacchi. Quali sono invece i must estivi se parliamo di borse? Quali i modelli più comodi per la stagione calda e i colori di tendenza su cui puntare? Dalle borse con le frange a quelle in tonalità fluo o dai colori pastello, passando per zainetti e secchielli in versione mini o per maxi shopping bag dalle fantasie rigate, ecco tutte le borse di tendenza per l'estate 2024.

La borsa goffrata

La borsa must have di quest'estate è senza dubbio quella goffrata. La goffratura è quella lavorazione della pelle che la rende increspata e differisce dai motivi matelassè, dove le cuciture sono solitamente lineari, geometrici e squadrate, con impunture a forme di rombo. I modelli goffrati più celebri sono quelli lanciati di Miu Miu che ha fatto del pellame arricciato un marchio di fabbrica che rende le bag Miu Miu riconoscibili tra mille. Quest'anno le borse arricciate di tendenza non sono realizzate solo in pelle ma anche in seta o con tessuti sparkling, come nei modelli di Roger Vivier e Benedetta Bruzziches.

Miu Miu

La borsa con le frange

Tra i must estivi ci sono praticamente sempre le frange. L'estate è la stagione dei festival, delle vacanze al mare, dei vestiti colorati dal mood hippie e degli outfit d'ispirazione boho chic. La borsa con lunghe frange è un accessorio da avere per creare questo tipo di look. Modelli simili li abbiamo visti sulla passerella Primavera/Estate 2024 di Roberto Cavalli, dove hanno sfilato medium bag in pelle color crema dai bordi arrotondati e bombati, arricchite con borchie e frange lunghissime. Gli stessi lunghi decori caratterizzano i modelli in suede tabacco di Stella McCartney.

Stella McCartney

Roberto Cavalli

La borsa fluo

L'estate 2024 vede un pacato ritorno dei colori fluo e delle nuance accese. Più che fluo il trend dalle passerelle è quello dei toni sorbetto e luminosi, come il menta, il giallo paglierino e il rosa Barbie. Colori simili caratterizzano le micro bag da portare a mano viste sulla passerella di Versace e le borse matelassé che fanno parte della collezione Resort 2024 di Louis Vuitton.

Versace

Louis Vuitton

La borsa a righe

L'estate è sinonimo di righe. Stripes, righine micro, in blu e bianco o multicolor, tutti i tipi di fantasie rigate sun un must per abiti e accessori estivi. Quest'anno le righe diventano protagoniste persino sulle borse in paglia e sulle maxi tote da indossare sia in spiaggia che in città come i modelli firmati Sèzane. Bottega Veneta segue il trend ma lo rende unico, grazie alle borse in pelle su cui la fantasia multicolor a righe oblique non è disegnato o stampato ma realizzato attraverso l'accostamento di lembi di pelle dal colore differente.

Sézane

Bottega Veneta

Il mini secchiello

Tra le borse evergreen per la stagione calda ci sono anche i secchielli, ovvero quei modelli semi rigidi da portare a spalla o a mano con base e tonda e che solitamente hanno chiusura con lacci i quali creano un motivo arricciato sulla parte superiore. I modelli da avere per l'estate 2024 sono quelli mini o dalle dimensioni contenute, magari realizzati in pelle effetto cocco color borgogna, come le varianti firmate Ferragamo. In pelle più morbida, sempre dipinta con tonalità scura, il secchillo mini visto sulla passerella Primavera/Estate 2024 di Valentinpasserella Primavera/Estate 2024 di Valentin.

Ferragamo

Valentino

La borsa pastello

In opposizione ai secchielli e agli altri modelli dai toni scuri ci sono le borse realizzate in tessuti e pellami dalle tonalità pastello. I colori tenui, dal verde menta all'azzurro polvere, dal rosa confetto al giallo paglierino, hanno spopolato sulle passerelle P/E 24 e saranno di moda anche il prossimo anno, come confermano le ultime sfilate milanesi. Queste nuance non vengono utilizzate solo per gli abiti ma anche e soprattutto per le borse: Givenchy, ad esempio, propone una serie di mint clutch in satin con decori tridimensionali, mentre Etro per l'estate ha lanciato la versione celeste dell'iconica it bag Vela.

Givenchy

Etro

Il micro zaino

Tornano, direttamente dall'armadio delle Mean Girls dei primi anni 2000, i micro zainetti che si indossano sulle spalle o si portano a mano come fossero una classica mini bag. Gli zaini maxi o in versione travel che avevano spopolato nelle scorse stagioni lasciano il posto a backpack mini in suede color cioccolato, come quelli firmati Gucci, o in pelle celeste con profili crema, come i modelli visti sulla passerella Resort 2024 di Louis Vuitton.

Gucci

Louis Vuitton