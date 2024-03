I 5 colori di tendenza per la Primavera /Estate 2024: dal verde al rosa, quali sono le tonalità di moda Dal rosa pastello al dark cherry, passando per il bianco ottico, il giallo e il verde menta, ecco tutti i colori di moda per la Primavera/Estate 2024 e i look di passerella a cui ispirarsi per gli abbinamenti di tendenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Marco Casola

da sinistra Bottega Veneta, Gucci, Valentino, Versace, Fendi

La primavera è ormai alle porte, nelle città italiane gli alberi sono in fiore e le temperature sono più miti, dunque già si inizia a pensare a cosa indossare durante la stagione calda. Quando si vuole rivoluzionare il guardaroba in vista della nuova stagione ci si chiede quali sono le nuove tendenze, quali gli abbinamenti e i capi cool, e soprattutto quali sono i colori che andranno di moda. Dopo aver dato una sguardo alle fantasie più trendy per la Primavera/Estate 2024, è giunto il momento di capire quali saranno le tonalità su cui puntare nella stagione calda.

Nella Primavera/Estate 2024 domineranno le tinte sorbetto, ovvero tutte quelle nuance e metà strada tra il pastello e il fluo, via dunque con look verde menta e rosa confetto. Tra i colori più accesi c'è il giallo limone, che ha letteralmente spopolato sulle passerelle, il bianco, poi, è sempre di moda in estate, mentre il colore must è il rosso ciliegia, nella variante più scura del dark cherry.

Verde menta

E' chiaro ma molto luminoso il verde menta, nuance tra i colori di tendenza per la Primavera/Estate 2024. Questo tipo di verde tendente al fluo è una delle nuance sorbetto di stagione e ricorda il latte e menta, tipica bevanda estiva. A lanciare il colore must sono Donatella Versace, che sulla passerella primaverile ha proposto completini dall'aria bon ton, con gonne longuette e giacchine corte dalla linea tondeggiante, ed Emporio Armani, che fa sfilare completi con blazer dalle spalle appuntite, sotto cui spuntano bralette in pizzo e morbidi pantaloncini boxer in coordinato. Più acceso e fluorescente il verde delle camicie rigate viste sulla passerella di Benetton by Andrea Incontri, mentre è tenue e tendente al salvia il verde degli abiti in pelle di Bottega Veneta.

Versace

Emporio Armani

Benetton

Bottega Veneta

Rosa pastello

Tenue e romantico, il rosa pastello di moda la prossima primavera è super girly. Questo colore ha spopolato sulle passerelle di Milano e Parigi dei grandi stilisti. Uno splendido rosa, impreziosito con morbide piume, ha sfilato da Etro, negli abiti morbidi disegnati da Marco De Vincenzo per la Maison italiana. Molto tenue e chiaro il rosa scelto da Giambattista Valli per i completi con top che mimano i capi lingerie e dei soavi abiti Prada, con svolazzanti inserti trasparenti. Y/Project usa il rosa pallido anche per i jeans, mentre è più acceso il rosa baby dei completi a quadri firmati Chanel.

Etro

Giambattista Valli

Y/Project

Chanel

Prada

Giallo limone

Dalla variante limone, lucente e accesa, al paglierino, più chiaro e simile a una tonalità pastello, il giallo dominerà i look per la prossima Primavera/Estate 2024. E' forte e deciso il giallo limone che spunta su abiti dalla linea a campana, camicie e top, alternato al bianco e al grigio, nella collezione primaverile di Fendi. Più tenue e morbido il giallo degli abiti in pelle di Aigner o dei modelli in seta vedo non vedo disegnati da Stella McCartney per l'estate. Chiarissimo, infine, il giallo dei tailleur con bermuda, coordinati a canotte e scarpe dello stesso colore, firmati Zimmermann, brand che propone per la stagione calda look full color dai toni pastello.

Fendi

Aigner

Stella McCartney

Zimmermann

Bianco ottico

Il bianco per la Primavera/Estate 2024 è ottico, ovvero candido e accecante. Questa tonalità è sempre di moda in estate, anche perché è una nuance perfetta per il caldo, mantiene freschi e non appesantisce i look. Nella prossima stagione calda il bianco appare soprattutto su mini dress corti, come i modelli firmati Valentino, e nei tubini dalla silhouette asciutta di Acne Studios, impreziositi solo con drappeggi nel tessuto, ruches e balze all'estremità della gonna. Il bianco si indossa anche in full color ed è la tonalità di tendenza anche sugli outfit in denim: Schiaparelli, ad esempio, fa sfilare in passerella total look white con gilet, mini giacche e jeans oversize in bianco. Infine il colore appare negli abiti in stile slip dress del marchio Cormio, in una tonalità di bianco sporco.

Valentino

Acne Studios

Schiaparelli

Cormio

Dark cherry

E' stato Sabato De Sarno, nuovo Direttore Artistico di Gucci a lanciare il colore must per la Primavera/Estate 2024 nella sua prima sfilata per la Maison fiorentina. Il rosso Gucci, chiamato Ancora, come la collection firmata dal designer, ha letteralmente spopolato ed è apparso su moltissime passerelle. Si tratta di un rosso dall'anima dark, più scuro rispetto al ciliegia, simile al bordeaux e al borgogna, ma più luminoso di queste ultime tonalità. Oltre che da Gucci, in passerella lo abbiamo visto nei look con top aderenti a pantaloni cargo di Saint Laurent, nei tailleur con giacche a clessidra di Versace e nei coordinati full color con mini gonne di Acne Studios.

Gucci

Saint Laurent

Versace

Acne Studios