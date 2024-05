Scarpe di tendenza per la Primavera/Estate 2024: quali modelli avere e come abbinarli

video suggerito

A cura di Marco Casola

Pittarosso

Colori tenui o pastello, pelle bianca o beige, forme essenziali, tacchi doppi e comodi o bassi e micro, punte lunghe e strette o bombate, questi i dettagli e i colori che caratterizzano le scarpe di moda per la Primavera/Estate 2024. Questa stagione, anche sulle passerelle dei grandi stilisti, la parola d'ordine è comodità, via dunque con mocassini dal pellame morbido e scamosciato che si indossano sia di giorno che di sera, con sabot e slingback che lasciano il tallone nudo e soprattutto con décolleté su cui scompaio i tacchi a spillo per far posto a kitten heels, bassi e dalle forme mini. Ecco una mini guida con i modelli di scarpe più trendy su cui puntare in questa Primavera/Estate 2024 e i consigli per abbinarli nel modo giusto.

Le scarpe di tendenza sono accollate

Questa primavera i décolleté di tendenza, oltre ad avere tacchi mini e punta bombate, sono molto accollati. I modelli più originali arrivano a coprire quasi il collo del piede, nascondendo completamente le dita. Le varianti più cool le abbiamo viste sfilare sulla passerella di Tod's, Fendi e Margiela, mentre tra le proposte low cost quelle su cui puntare sono di Mango e H&M.

Tod's

Come abbinare le scarpe accollate

Questi modelli di tendenza, essendo molto simili a classici décolleté, si abbinano con tutto, anche se sono valorizzate maggiormente nei look in cui la scarpe è ben visibile. Abbinate dunque paio di décolleté accollate con cinturino alla caviglia con una pencil skirt o con un abito longuette.

Fendi

Stivali e stivaletti in primavera sono bianchi

Gli stivali sono di moda anche in primavera, persino in estate c'è chi non riesce a lasciarli nella scarpiera. Per le amanti dei boots quest'anno il trend da seguire è quello dei modelli total white. Complice Beyoncé, che con la sua western era ha fatto tornare di moda camperos e stivali da cowboy, quest'anno il white boot è praticamente un must. Arricciato e con tacco alto, come il modello firmato Dsquared2, o più basso e dalla punta arrotondata, come il mini boots di MM6 Maison Margiela, il bianco è l'elemento costante in tutte le varianti primaverili.

Dsquared2

Come abbinare gli stivali bianchi

Gli stivali bianchi, nonostante la loro semplicità, sono un modello vistoso che va abbinato nel modo giusto. Evitate contrasti di colore troppo netti, come abbinamento bianco con nero, piuttosto accostate questi modelli con abiti dalle tonalità tenui come il cipria o smorzate il bianco con un completo total denim o anche solo con un paio di jeans. Evitate, poi, di abbinare gli stivali bianchi con borse dello stesso colore, per scongiurare la banalità della bag coordinata con le scarpe.

MM6 Maison Margiela

Mule e sandali trasparenti sono il must di stagione

Tra i modelli più trendy e originali di stagione ci sono sicuramente mule e sandali realizzati in materiali trasparenti o plastici come il pvc. Scarpe simili hanno sfilato sulla passerella Primavera/Estate 2024 di Versace, dove diversi look sono completati con mule che sembra invisibili grazie al materiale trasparente che diventa tutt'uno col piede. Ancora pvc, ma decorato da cristalli, appare in collezione da Dsquared2, mentre Casadei ammorbidisce il trend proponendo mule trasparenti in tessuto.

Versace

Come abbinare i mule trasparenti

Data la loro particolarità questi modelli devono essere protagonisti nel look senza dunque andare in conflitto con altri accessori troppo appariscenti o con abiti dalle fantasie vistose o con decori ricchi. Scegliete una semplice jumpsuit total black o un tailleur monocolore con pantaloni dalle linee over e basic, da impreziosire con un paio di mule trasparenti o in pvc.

Casadei

I tacchi per la Primavera/Estate 2024 sono micro

Diciamo addio ai tacchi chilometrici e alle scomodissime décolleté o ai sandali alti a stiletto, ormai anche i grandi stilisti in passerella scelgono la comodità di una scarpa bassa o con tacco medio. Quest'anno il vero trend sono i tacchi microscopici, bassissimi e praticamente invisibili, come quelli dell slingback viste sulla passerella primaverile di Valentino, o sinuosi e mini, come quelli dei sabot in pelle firmati Ferragamo e Tod's. Brunello Cucinelli propone anche morbidi stivali in suede da portare arricciati al polpaccio, con punte strette e tacchi micro.

Ferragamo

Come abbinare le scarpe con tacco mini

Questi modelli sono perfetti se indossati sotto pantaloni slim o crop, dunque più corti e che lasciano la caviglia nuda, stanno meno bene se indossati sotto pantaloni palazzo e jeans boyfriend, entrambi modelli troppo lunghi e larghi e poco adatti a slingback e décolleté con tacco mini. Per un perfetto look primaverile e dal sapore retrò abbinate mini tacchi con gonne a ruota e ampie o con tessuti plissé e a pieghe. Di sera questi modelli sono perfetti sotto tubini aderenti e longuette a tubo.

Valentino

Il mocassino è il must have di stagione

Elegante, classico e sempre chic, il mocassino aggiunge al look quel tocco bon ton e a tratti preppy. Ormai di grande tendenza da diverse stagioni lo abbiamo visto spopolare sulle passerelle Primavera/Estate 2024. Da Gucci appare nella versione classica e iconica con i morsetti in punta o rivisitato con suola maxi e para altissima, da Miu Miu, invece, i mocassini assomigliano alle scarpe da barca, sono realizzati in pelle scamosciata o suede marrone e hanno laccetti coordinati sulla punta. Marco Rambaldi e Magliano, propongono infine, varianti più particolari, con lunghe punte squadrate e in pellame bianco o con nappine e suola asimmetrica.

Gucci

Come abbinare i mocassini

Perfetto per creare un college mood, il mocassino in pelle nera o marrone, lucida oppure opaca, si indossa praticamente sotto ogni cosa, dai jeans ai pantaloni, dalle mini gonne alle longuette a pieghe, sta bene anche con tubini e abiti lunghi, sotto il quale si può abbinare una scarpe bassa per smorzare il look puntando su semplicità e comodità.

Miu Miu