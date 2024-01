Le 10 borse di tendenza per l’inverno 2024 da comprare durante i saldi Dalle hobo bag alle borse in eco pelliccia, dalle candy bag a quelle a mezzaluna, fino alle maxi shopping e alle varianti colorate, ecco 10 modelli di borse su cui puntare durante i saldi invernali 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Marco Casola

Il Bisonte

I saldi sono quel momento dell'anno in cui finalmente si possono acquistare quelle borse, firmate e non, su cui sin dall'inizio della stagione si erano messi gli occhi. Purtroppo non tutte le borse griffate vengono scontate durante i saldi di fine stagione, soprattutto i modelli continuativi non vanno in saldo. E' però possibile dare un'occhiata alle tendenze di stagione per capire su quali modelli puntare e quali sono le borse del momento da scegliere durante i saldi 2024, facendosi ispirare dai look delle passerelle dei grandi designer.

Dalle shopping bag in versione maxi alle hobo bag, dalle mini candy a quelle colorate o in total white, ecco una breve guida con le 10 borse di tendenza dell'inverno 2024 e i modelli evergreen che saranno di moda anche il prossimo anno e o in primavera.

Borse colorate

L'inverno è la stagione in cui solitamente regnano i colori scuri o neutri, come il nero, il grigio o il beige, quest'anno però a essere di moda sono gli accessori dai colori bright e lucenti, forti e decisi, come le tonalità primarie, dal rosso al giallo, passando per verde e blu marino. Le borse a colori hanno dominato sulle passerelle Autunno/Inverno 23-24: da Benetton hanno sfilato medium bag rosso fuoco, mentre un verde luminoso, quasi fluo, ha fatto la sua comparsa tra gli accessori firmati Balmain e Givenchy. Sunnei sceglie un giallo limone, forte e deciso, per le borse a spalla dalle forme geometriche. Puntate dunque su una borsa full color durante i saldi, un modello che potrà essere riutilizzato anche in primavera/estate.

Benetton

Maxi shopping bag

Dopo anni in cui hanno regnato le micro bag, più simili a collane che a vere e proprie borse, tornano di moda le maxi bag dalle dimensioni imponenti. Comode e super capienti, queste borse sono pratiche oltre che trendy. I modelli must have per l'inverno 2024 su cui puntare durante i saldi sono quelli in pelle morbida, da portare a spalla o a mano, come nei look di sfilata di Jil Sander. Tra le varianti più cool ci sono anche quelle più rigide e squadrate simili a cartelle, perfette per i look da ufficio, come le varianti griffate Ferragamo e Missoni.

Jil Sander

Borse metallic

Il mettalic mood quest'anno ha letteralmente invaso le passerelle dei grandi designer, dove sono comparsi abiti dorati, scarpe argentate e borse gold dai pellami lucenti. Diciamo addio a cristalli, paillettes e ad altri decori sparkling, quest'anno chi ama brillare lo farà con medium bag, a mano o a tracolla, realizzate in pellami dai colori metallici, come oro, argento, bronzo e canna di fucile. Solitamente utilizzate per occasioni glam o serali, ora le borse dorate si indossano anche di giorno, magari smorzando l'effetto lucente con capi masic o dalle fantasie classiche in perfetto stile grandpa.

Ferragamo

Borse goffrate

Dopo alcuni anni in cui il goffrato ha ceduto il passo al matelassé, ora è tornato di gran moda. Le borse goffrate sono quelle realizzate in pellami o tessuti che appaiono arricciati, si differenziano dalle bag matelassé perché queste ultime hanno cuciture geometriche a quadri o a rombi e la pelle sulla superficie è liscia e distesa. La goffratura prevede, invece, un utilizzo della pelle che la fa apparire quasi stropicciata. A rilanciare il trend quest'anno è stato senza dubbio il brand Miu Miu, la goffratura è infatti un tratto iconico delle borse del marchio di Miuccia Prada.

Miu Miu

Candy bag

Sono mini ma non micro, hanno tutte colori romantici o super girly che ricordano quelli delle caramelle, stiamo parlando delle candy bag, ovvero quelle borse di gran moda degli anni 2000 che ora sono tornate di tendenza. Dal rosa al lilla, passando per azzurro e celeste, le candy bag sono tutte colorate e hanno prevalentemente forme tondeggianti o comunque morbide e senza spigoli. Il must sono quelle con manici corti e tracollina removibile o ancora in velluto, pelle lucida o verniciata.

The Bridge

Borse bianche

Candide ed eleganti, essenziali e super chic, le borse bianche sono l'accessorio ideale per rendere unico un look invernale, inoltre si tratta di bag evergreen indossabili in ogni stagione. Modelli simili sono perfetti per la stagione fredda, magari in montagna, abbinati a cappotti in pelliccia o montoni. Puntate su borse bianche capienti, come quelle viste in passerella da Chloé, che possono essere utilizzate tutti i giorni. Data la delicatezza del colore, scegliete modelli realizzati in pellami facilmente lavabili.

Chloé

Doctor bag

Tra le borse retrò tornate di moda ultimamente c'è la doctor bag, ovvero quella borsa semi rigida, simile a un bauletto e dalla forma trapezoidale, che ricorda le tipiche borse che un tempo i medici portavano con sé durante le visite a domicilio. Quest'anno Dior riporta in auge il modello proponendo borse rigide in pelle black, mentre Santoni opta per un dark cherry, colore principe dell'inverno 2024, per le doctor bag con logo inciso.

Santoni

Hobo bag

Le hobo bag sono quelle borse dalle dimensioni medie e dalle linee tondeggianti, realizzate in pelle o in tessuti semi rigidi, con manici medi che si portano a mano o a spalla. Nonostante siano tornate di gran moda nell'ultimo periodo, grazie ai modelli proposti in passerella da Dior, Gucci, Loewe e Coperni, queste borse sono un accessorio su cui puntare perché portatrici di un'eleganza senza tempo. Inoltre, le loro linee essenziali le rendono perfette per ogni tipo di outfit.

Dior

Borse in pelliccia eco

Quest'inverno gli accessori furry, ricoperti con pellicce eco o realizzati in shearling, sono un must have di stagione. Oltre alle scarpe fluffy, quelle coperte di pelo lungo, stanno spopolando anche le bag ricoperte da materiali morbidi e super caldi. Perfette per l'inverno queste borse aggiungono al look un accento originale e molto cool.

Ermanno Scervino

Borse mezza luna

Le borse a mezza luna ricordano quelle hobo dalle quali si differenziano perché hanno una patta frontale e una tracolla lunga. Questi modelli senza manici, solitamente realizzati in pelle si portano a tracolla e sono perfetti per essere abbinati a look casual o daily. A proporle sulle passerelle invernali è stata Stella McCartney, che da anni inserisce in collezione modelli mezza luna che donano al look un tocco hippie chic.

Stella McCartney