Grandpa style: vestirsi come i nonni per essere alla moda La nuova tendenza è copiare i look vecchio stile sfoggiando un abbigliamento âgée, lo stesso che avrebbero indossato i nonni. Via libera a cardigan oversize, gillet e velluto a coste, fare gli anziani non è mai stato così cool.

Etro Autunno/Inverno 2023-24

La moda è ciclica. E il continuo ritorno di vecchie tendenze lo dimostra. Le nuove generazioni sono avvezze a riportare in auge abiti e stili protagonisti degli scorsi decenni: lo hanno fatto con i look over size anni Novanta, mentre da qualche stagione è esplosa la mania Y2K, una tendenza nostalgica che ha visto tornare nei guardaroba i capi più iconici della primi Duemila (e che molti avrebbero voluto dimenticare).

Questa passione per il passato ha portato sempre più giovani a scovare vestiti in negozi dell'usato o negli armadi di genitori e nonni, un po' per trovare un'alternativa più conveniente al classico shopping, un po' per dare nuova vita a capi ancora in ottime condizioni e contrastare l'insostenibile sovra produzione di pezzi d'abbigliamento dell'industria della moda. Che le motivazioni siano economiche o ambientali, questo fenomeno ha fatto riemergere pezzi che si consideravano ormai dimenticati, che avevano accompagnato la vita dei nonni e che ora escono dalle soffitte per essere sfoggiati da Millennial e Gen Z. Insomma, sembra che i giovani siano i "nuovi vecchi", con maglioni oversize dai colori tenui e pantaloni di velluto a coste, riscoprendo un'estetica comoda e semplice. Dire a qualcuno che si veste come un nonno, quindi, non sarà più un offesa, ma un apprezzamento al suo Grandpa style.

Un look Maryling Autunno/Inverno 2023-24

Cosa indossare per vestirsi da nonno

Per seguire alla perfezione il trend del momento basta aprire un album di famiglia e sfogliarne le immagini. Quelle foto del nonno, in giacca con gli amici, in pieno stile Vitelloni di Federico Fellini, ma anche quelle che lo ritraggono in abiti più casual, mentre indossa un paio di pantaloni comodi e un gilet in lana, sono un'ottima fonte di ispirazione. Basta copiare il suo look, nei minimi dettagli, con tanto di particolari come cravatte e cappelli da pescatore e sciarpe lavorate a maglia. I tratti distintivi di questa tendenza sono le silohouette ampie, le forme oversize. Un modo di vestire comodo ma che rimane sul classico, non rinunciando ad un pizzico di formalità, combinando moda e funzionalità. Evoluzione naturale del quiet luxury e dello stile Old money, il grandpa style riprende l'abbigliamento vecchio stile del ceto medio.

Un look Andreas Kronthaler per Vivienne Westwood Autunno/Inverno 2023-24

Il minimalismo non è necessario: i maglioni a rombi sono l'emblema di questa tendenza, ma anche l'accostamento di tessuti che ai giovanissimi puzzano di naftalina, come il principe di Galles, il pied de poule. Cardigan in mohair, pantaloni color kaki e mocassini, uno stile che aveva già scoperto Diane Keaton, amante dei look mannish, oggi diventato un po' âgée ma perfetto per questa nuova tendenza. Un trend che sti sta facendo strada sui social dove, secondo BoF la ricerca è aumentata significativamente nel corso del 2023, su TikTok, ad esempio, le visualizzazioni dell'hashtag #grandpacore sono cresciute del 10%. Su Instagram invece sta spopolando la pagina @gramparents che immortala i look dei "nonni" per le strade, fornendo ispirazione ai più giovani che ne vogliono copiare lo stile.