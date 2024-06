video suggerito

Come vestirsi per un concerto in estate Come vestirsi per un concerto estivo? Che sia a un festival, allo stadio o in spiaggia, non importa, bisogna sempre dare spazio alla comodità e alla creatività: ecco le idee di stile a cui ispirarsi e gli accessori che non possono mancare in borsa.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate è da sempre la stagione dei concerti all'aria aperta e non sorprende che ogni anno siano moltissimi gli artisti che scelgono proprio questa parte dell'anno per organizzare tour e show esclusivi, dai Coldplay ad Annalisa, fino ad arrivare a Geolier e Ultimo. Che si tratti di un festival, di uno spettacolo allo stadio o di un live in spiaggia, non importa, è sempre fondamentale dare spazio alla comodità ma senza rinunciare alla creatività e al proprio stile. Gli accessori irrinunciabili in occasioni come queste? Un cappello, degli occhiali da sole e la crema protettiva. Ecco quali sono tutte le idee di stile a cui ispirarsi quando si partecipa a un concerto estivo.

La prima regola è scegliere abiti e scarpe comode

Quando si va a un concerto estivo, è necessario curare il proprio look nei minimi dettagli, visto che ci si ritroverà a rimanere in piedi per tutta la serata, combattendo contro caldo e folla. Per evitare qualsiasi imprevisto, dal sudore eccessivo al dolore ai piedi, sarebbe bene scegliere abiti e scarpe comode. Via libera a t-shirt over abbinate a bermuda comodi, canotte scollate e shorts di jeans, mentre è preferibile lasciare nell'armadio gonne troppo corte e tutine (che potrebbero dare dei problemi quando ci si siede a terra o quando si va in bagno). Per quanto riguarda le scarpe, è consigliabile puntare tutto su delle sneakers, assolutamente perfette per ballare e camminarci su per un'intera giornata.

Look da concerto originali e comodi

Quali accessori portare ad un concerto, dallo zaino agli occhiali

Per affrontare un concerto estivo senza ritrovarsi alle prese con piccoli incidenti di stile è fondamentale anche scegliere gli accessori giusti. La borsa deve essere comoda e capiente, capace di contenere tutto il necessario senza "disperderlo" in giro mentre si balla o si salta, dal cellulare al portafogli, fino ad arrivare al burrocacao e alla felpa. L'ideale è portare con sé uno zaino medio ma in alternativa si può optare per una borsa a tracolla piccola o per un marsupio da allacciare in vita. Non possono mancare neppure gli occhiali da sole, la crema protettiva e un cappello (meglio se di paglia o con la visiera per combattere il caldo). I più originali possono aggiungere qualche accessorio in stile hippie, dalle corone di fiori alla fasce per capelli colorate, fino ad arrivare a bracciali e cavigliere multicolor.

Borsa-marsupio da portare a un concerto

Come vestirsi a un concerto allo stadio

Nelle prossime settimane sono diversi gli artisti che si esibiranno negli stadi, dai Coldplay ad Annalisa, fino ad arrivare a Geolier: come bisogna vestirsi a eventi come questi? Che si abbia un posto prato o in tribuna, non importa, anche qui valgono tutte le regole precedenti. Abiti comodi e leggeri ma che allo stesso tempo rispecchiano la propria creatività, occhiali da sole, zaino medio e scarpe da ginnastica: a questo "kit da concerto" va aggiunta anche una giacca leggera o una felpa per la sera quando si ritorna a casa.

Gli occhiali da sole sono il must dei look da concerto

Idee su come vestirsi per un concerto in spiaggia

Cosa dire, invece, del look da concerto in spiaggia? In questo caso si ha un tantino più di libertà rispetto agli stadi o ai festival. Dovendo trascorrere una giornata di fronte al mare, si possono sfoggiare vestitini leggeri, minigonne e sandali intrecciati. Non può mancare il costume, che può essere rivisitato in chiave trendy, dal modello intero usato come body al due pezzi col reggiseno trasformato in top. Anche qui ritornano gli accessori "irrinunciabili", ovvero la crema solare, il cappello e gli occhiali scuri. A questo punto, dunque, non resta che esprimere in modo creativo la propria personalità, così da dare vita a un look da concerto originale e versatile.

Look da concerto in spiaggia