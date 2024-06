Gli 8 accessori di tendenza da avere quest’estate: mascherine, collane chain e cinture maxi sono must

video suggerito

A cura di Marco Casola

Ai lati Etro occhiali e collana, al centro cintura Miu Miu

Spesso sono trascurati e non gli diamo la giusta importanza, ma gli accessori, da soli, posso rendere un look unico e indimenticabile. Una cintura maxi, un paio di occhiali da sole vistosi, un copricapo originale o una collana dalla forma particolare possono dare un tocco in più a un outfit basic. Come per gli abiti, le borse e le scarpe anche gli altri accessori nascono dalle tendenze di stagione: ogni anno ci sono pezzi must have, alcuni durano più di una stagione alcuni sono trendy solo per breve periodo. Dando uno sguardo alle passerelle estive dei grandi stilisti è possibile individuare i must di stagione e capire quali sono gli accessori di tendenza da utilizzare per l'estate 2024. Dalle cuffie ai foulard per capelli, dalle cinture extra large alle maxi collane effetto chain, fino ai cappelli da baseball e agli occhiali da sole a mascherina o con montatura bianca, ecco la guida agli accessori di tendenza per la stagione estiva.

Cuffie, bandane e foulard in testa

Quest'anno a spopolare sono gli accessori per la testa, soprattutto foulard legati tra i capelli o copricapo che ricordano le forme delle cuffie che solitamente si usano in piscina. Come accade spesso a lanciare il trend è Prada, che sulla passerella Primavera/Estate 2024 ha fatto sfilare, sia nella collezione maschile che in quella femminile, copricapo stretti e fasce aderenti alla testa che sembrano costringere il capo, pensati da abbinare ad abiti che all'opposto appaiono leggerissimi e svolazzzanti. Da Saint Laurent appaiono, invece, copricapo che ricordano quelli degli aviatori anni '40 e cuffie simili a collant, mentre Etro e Roberto Cavalli usano foulard in seta dalla fantasia colorata o a micro pois in degradé come copricapo.

Etro

Prada

Roberto Cavalli

Occhiali da sole a mascherina

L'estate del 2024 è quella giusta per sfoggiare occhiali da sole giganti e a mascherina. Diciamo addio ai sunglasses minimal o a gatta, quest'anno gli occhiali da avere sono quelli maxi, magari sfumati, che ricordano i modelli di moda negli anni 2000. Via dunque con occhiali giga total blak con lente unica, come quelli visti sulla passerella estiva di Chanel, con mascherine specchiate, come quelle viste da Acne Studio, o con occhiali dalle lenti chiare o fumé, come le varianti scelte da Marco De Vincenzo per completare i look estivi di Etro.

Chanel

Acne Studio

Etro

Maxi cinture

Nei look dell'estate 2024 non possono mancare le cinture, che diventano protagoniste del look, ben visibili e in primo piano perché maxi o decorate da intrecci vistosi o perché chiuse in modo originale e insolito. Miu Miu mette in primo piano le cinture, che sono doppie e in cuoio, e si indossano su gonne essenziali dalla vita bassissima, da Ferragamo le maxi belt hanno dimensioni macro e sovrastano gli abiti minimal total white, infine, Louis Vuitton sceglie cinture da portare incrociate con gli orli che fuoriescono dall'outfit.

Miu Miu

Ferragamo

Louis Vuitton

Cerchietti e velette

Non solo cuffie e foulard trai capelli, quest'estate tornano di moda i cerchietti, soprattutto quelli dal mood bon ton, con romantici fiocchi o decori in satin dai colori pastello. Versace lancia il trend estivo completando ogni look con vezzosi cerchietti dal maxi bow. Diventano trendy anche le velette, accessorio retrò super chic da utilizzare in occasioni speciali ed eleganti per dare un twist originale la look, come fa Alessandro Dell'Acqua negli outfit della collezione estiva di N21.

Versace

N21

Twilly e foulard al collo

Twilly indossati al collo, lunghe sciarpe dal sapore etno chic e foulard legati a fiocco spopolano sulle passerelle estive. Quest'anno ogni look si completa con setosi accessori da appuntare al collo per rendere originali sia i completi da giorno sia quelli più glam. Da Roberto Cavalli i look con micro top e pantaloni in pelle a vita bassa sono impreziositi con lunghe sciarpe sottili in stile hippie, mentre Pucci sceglie foulard in seta per illuminare i look più scuri.

Roberto Cavalli

Pucci

Choker e collane chain

Collane e gioielli sono fondamentali per rendere unico un look. Per l'estate 2024 tornano di moda i choker, in versione rigida o metallica, e soprattutto i collier a girocollo con trama a catena in versione maxi. Le collane per l'estate sono dunque tutte bold e vistose, come quelle viste sulla passerella estiva di Guccie di Etro. Maria Grazia Chiuri sceglie, invece, di completare i summer look di Dior con choker neri illuminarti da dettagli dorati.

Dior

Etro

Gucci

Guanti anche in estate

I guanti sono stati l'accessorio must dello scorso inverno, soprattutto gli opera gloves in versione lunga. Anche in estate tornano in passerella a completare look da sera e non: da Moschino, ad esempio, appaiono lunghi e in pizzo bianco, abbinati a micro top e a gonne dalla linea a sirena, Fendi abbina mini guanti colorati a tutti i look estivi, mentre da Tod's i guanti traforati sono un vezzo da portare come charm, attaccati a cinture e borse.

Moschino

Fendi

Tod's

Il cappello da baseball

Tra i cappelli di tendenza per l'estate c'è senza dubbio quello da baseball con visiera. Lo abbiamo visto indosso alle star, da Gigi Hadid a Rihanna, e sulle passerelle di Milano e Parigi, dove i baseball cap hanno spopolato in versione denim, come nei look di Benetton, Zimmermann e GCDS, o in varianti logate e dal sapore couture, come quelli apparsi nelle collezioni di Gucci e Antonio Marras.

Benetton

Gucci