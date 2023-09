Le signorine di Prada sfilano alla Milano Fashion Week in un thriller di Hitchcock Prada è protagonista della seconda giornata della Fashion Week milanese: look severi e toni scuri per un’atmosfera molto anni ’60.

A cura di Arianna Colzi

La collezione Primavera/Estate 2024 di Prada

Per la collezione Primavera/Estate 2024 di Prada Miuccia Prada e Raf Simons immaginano una donna minimalista: le forme sono definite e collezione si gioca tutta sui toni del blu, del grigio e del nero. A dominare sono piccoli vortici brillanti che si distaccano dalla concretezza raffinata che da Prada è di casa. La sfilata è stata arricchita da effetti speciali come lo slime che cadeva dal soffitto, come per la collezione Uomo vista a gennaio, a riprendere la fluidità degli abiti di questa collezione e della precedente.

Quello che definisce il mood della collezione è la musica impeccabile: si comincia con Prelude/Nightmare dalla colonna sonora di Vertigo (in italiano La donna che visse due volte), il film di Alfred Hitchcock del 1954, che definisce l'atmosfera cupa, quasi disturbante. Il distacco e l'urgenza vengono poi resi con un pezzo elettronico, mentre gli abiti confermano questa sensazione. Ultima canzone per il gran finale: Bruise Violet di Babes in Toyland, un pezzo alternative rock degli anni '80 con cui la Signora ci dimostra ancora una volta di essere davvero postmoderna.

Uno degli abiti color pastello da Prada

La collezione Primavera/Estate 2024 di Prada

Come nella collezione Autunno/Inverno 2023-24, quando il duo Prada-Simons aveva immaginato un ritorno all'essenzialità, anche in questa collezione la rigidità dei volumi è spezzata solo da un paio di abiti leggeri in raso in colori pastello. I fiori, che in molti pensavano sarebbero stati il cuore della collezione, anticipati già nell'invito alla sfilata, si sono trasformati in piccole spirali o in forme quasi distorte: insomma una reinterpretazione floreale, con i fiori che prendevano forma anche grazie alle frange delle camicie o delle cappe-foulard.

I fiori, inoltre, erano stati i protagonisti, negli scorsi giorni, di un evento di marketing organizzato dalla Maison in piazza della Repubblica a Milano: è stato allestito un chiosco dove venivano regalati fiori in una box targata Prada e centinaia di ragazzi e ragazze sono accorsi, anche dopo il post social di Chiara Ferragni.

Il dettaglio di una spirale di una delle borse

Tanti i look severi, con blazer over e short sartoriali, che contribuivano ad aumentare l'effetto angosciante e tormentato creato dalla musica. L'hairstyle è impreziosito da maxi fasce per i capelli. La severità minimalista dei look era contrapposta alla leggerezza estiva dei tessuti delle bluse, spesso arricchite dalle frange, uno dei motivi dominanti della collezione, che spezzano il rigore tipico della Maison. Tante le frange che impreziosivano gli shorts rendendo i look meno conturbanti. Per quanto riguarda le giacche tanti i trench e i maxi giubbotti in pelle , ance questi in pieno stile anni '60

Il gran finale, stavolta, non era adatto ai deboli di cuore: Miuccia Prada e Raf Simons hanno salutato il pubblico in compagnia di uno dei pilastri di Prada, Fabio Zambernardi, design storico della Maison e braccio destro della Signora per 40 anni, che ha deciso di lasciare il brand. È raro vedere Miuccia Prada così visibilmente commossa come l'abbiamo vista nell'abbraccio con Zambernardi, un momento che ha reso ancora più emozionante la sfilata milanese.

Emma Watson da Prada

Le star alla sfilata di Prada

Chiara Ferragni e Fedez, Vincent Cassel, Emma Watson, gli idoli del K-pop, Benedetta Porcaroli, Rosalìa: sono solo alcune delle star che hanno arricchito il parterre della sfilata di Prada. Non poteva mancare anche Benedict Cumberbatch, nuovo volto della Maison per la collezione Autunno/Inverno 2023.