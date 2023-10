Andie MacDowell in versione rock celebra il valore delle donne oltre lo stereotipo dell’età Andie MacDowell ha sfilato con un look total black di pelle: rock, audace, sicura di sé. L’attrice sa giocare con la propria immagine senza stravolgerla.

Inclusione, sorellanza, empowerment femminile: sono i valori alla base della sfilata Walk Your Wort. Lo show è un appuntamento che si ripete da sei anni consecutivi, organizzato da L'Oréal Paris. Il brand ha portato in passerella le sue ambasciatrici, tutte donne diverse tra loro ma con una cosa in comune: l'orgoglio di essere donne, la sicurezza in se stesse, il desiderio di mostrarsi al mondo esattamente per ciò che sono, senza timore del giudizio e del pregiudizio. L'evento si è tenuto presso il Parvis De La Tour Eiffel: Elodie ha fatto il suo debutto da modella (la cantante è la nuova ambassador per il make-up), ma erano presenti anche volti da tempo amici del marchio: Kendall Jenner, Elle Fanning, Eva Longoria, Helen Mirren, Andie MacDowell.

Andie MacDowell torna a sfilare per L'Oreal

A Parigi volge al termine la Settimana della Moda. Domenica 1 ottobre L'Oreal ha organizzato il suo tradizionale evento che ha riunito tutti i volti che il brand ha scelto come testimonial: ciascuno di loro rappresenta un valore caro al marchio, incarna un messaggio che vuole lanciare. Andie MacDowell collabora da tempo: l'anno scorso ha sfilato vestita di cristalli e piume per celebrare il valore delle donne oltre gli stereotipi legati all'età. La 65enne ha un rapporto sereno col passare del tempo e con la sua immagine.

Ha dichiarato di essere stanca di voler a tutti i costi apparire giovane, preferendo piuttosto accettare ciò che è, valorizzarsi e amarsi. È per questo che ha scelto di non tingere più i capelli. È una decisione che le è valsa critiche all'inizio: era stato il suo stesso manager a sconsigliarle di farlo. Ma lei è andata avanti per la sua strada, desiderosa di potersi guardare allo specchio e riconoscersi in modo autentico.

Andie MacDowell in versione rock

Solitamente l'attrice vanta uno stile elegante: sui red carpet sa catturare l'attenzione imponendosi col suo stile, ma soprattutto emanando tanta sicurezza in se stessa. Il suo segreto è proprio avere grande consapevolezza di sé, una profonda confidenza col proprio corpo, in cui si riconosce, perché ha scelto lei di farlo, abbandonando ogni finzione e ogni tentativo di voler a tutti i costi apparire diversa, per assecondare lo sguardo altrui.

Sulla passerella di L'Oreal ha stupito con un look insolito e diverso da tutti i precedenti: ha sfilato con un total look di pelle, in total black. L'outfit ere composto da reggiseno, pantaloni a vita alta, cappotto lungo sbottonato e maxi zeppe color argento. Immancabili, i capelli grigi diventatati ormai un tratto distintivo, che lei ama portare acconciandoli in una chioma riccia e vaporosa.

Andie MacDowell sa giocare con la propria immagine senza stravolgerla, senza allinearla con prepotenza a standard e canoni di giovinezza in cui non si riconosce. Il suo segreto è proprio quello di cambiare, ma rimanendo fedele a ciò che è, risultando per questo sempre credibile.