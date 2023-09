Chiara Ferragni è rock con la T-shirt di Bon Jovi: perché per lei ha un valore speciale La T-shirt di Bon Jovi, con cui l’imprenditrice ha accompagnato i figli a scuola, ha un valore affettivo e nasconde sulla schiena un numero simbolico.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni coi figli Leone e Vittoria

È tempo di back to school, in casa Ferragnez. Anche i figli di Chiara Ferragni e Fedez, infatti, hanno ricominciato a indossare le rispettive uniformi: Vittoria e Leone sono tornati tra i banchi alle prese con libri, compiti, esercitazioni. L'influencer ha condiviso con fan e follower, sui social, un momento di quotidianità coi due bimbi, il momento in cui li accompagna a scuola. Non è sfuggita agli occhi dei più attenti la sua T-shirt, un capo a cui è molto affezionata.

Chiara Ferragni coi figli

Back to school in casa Ferragnez

I baby Ferragnez frequentano la stessa scuola. Sono iscritti entrambi alla Saint Louis School, noto e prestigioso campus bilingue di Milano dove sono presenti diverse classi, dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria e secondaria. Quest'anno mentre Leone ha cominciato la prima elementare, la sorellina Vittoria ha fatto il suo debutto all'asilo.

Chiara Ferragni con la T–shirt di Bon Jovi

Nel primo giorno di scuola la famiglia al completo ha immortalato il momento con una foto di rito: Chiara Ferragni e Fedez in T-shirt bianca, i due bimbi con le divise, tutti e due prontissimi per la loro avventura in aula. A distanza di quasi due settimane, Chiara ha nuovamente accompagnato i figli indossando un capo del suo guardaroba a cui tiene molto, perché è raro e perché ha un riferimento al suo anno di nascita (oltre che ad un gruppo che le piace).

Chiara Ferragni con la stessa T–shirt nel 2015

Chiara Ferragni ama il vintage

Chiara Ferragni si divide tra griffe di lusso e vintage. In un'intervista a Elle del 2015 (quando ancora viveva a Los Angeles) ha raccontato di amare molto i i mercatini dell'usato, come Fairfax. Ha raccontato:

Mi piacciono i pezzi iconici di collezioni passate mixati a capi più recenti o a cose che ho solo io, scovate nei negozi del vintage cheap, come le giacche senza marca che compro a 20 dollari. A Los Angeles vado su Melrose Avenue, da Jet Rag dove trovo anche le T-shirt dei vecchi concerti. Ho la maglietta del concerto di Bon Jovi del 1987, il mio anno di nascita, con scritto 1987 grande dietro, difficilissima da trovare: l'ho pagata 150 dollari.

La T–shirt vintage

E proprio quella è la T-shirt di Bon Jovi della foto coi figli, che ha abbinato a un paio di jeans scuri e ciabatte Prada (quelle del fit check drama). Sono un paio di slippers in montone da 990 euro con l'iconico logo triangolare smaltato. Un look rock da vera fan e fashion addicted. Sul blog The Blonde Salad che ha dato avvio al suo successo oggi mondiale, il 26 maggio 2011 definiva Jon Bon Jovi "l'amore della mia vita (e di mia mamma)".