Chiara Ferragni e il “fit check drama”: perde la pantofola griffata mentre mostra il look Fare il fit check prima di uscire è una vera e propria tradizione per Chiara Ferragni ma ieri qualcosa è andata storta: ecco cosa è successo mentre mostrava il nuovo look.

A cura di Valeria Paglionico

L'agenda di Chiara Ferragni è ricca di impegni, tanto che sembra non avere neppure un momento libero da quando è tornata dalle vacanze. Ha aperto un nuovo shop a Roma, segue i lavori di ristrutturazione della casa milanese che ha acquistato con Fedez, segue i piccoli Leone e Vittoria nei primi giorni di scuola e a partire da domani sarà anche su Prime Video con l'ultima puntata di The Ferragnez (lo speciale dedicato a Sanremo). Ieri sera, però, si è concessa una cena romantica col marito e sui social non ha rinunciato al tradizionale fit check, peccato solo che qualcosa sia andata storta.

"L'incidente" con la ciabatta

Il fit-check, ovvero la mania di mostrare e rivelare tutti i dettagli del proprio look sui social, è una vera e propria tradizione per Chiara Ferragni: è stata lei a lanciare il trend e ora non può proprio farne a meno ogni volta che esce. Ieri pomeriggio, però, è diventata protagonista di un piccolo inconveniente, tanto da aver definito l'accaduto "fit check drama". Dopo aver concentrato le attenzioni dei followers su top e pantaloni, è passata alle scarpe, ovvero un paio di ciabattine autunnali che però le si sono sfilate dal piede quando ha alzato la gamba per mostrarle. Per fortuna lo smartphone non si è danneggiato ma tanto è bastato per dare vita a un momento davvero esilarante.

Il fit check drama

Chiara Ferragni e Fedez

Cosa ha indossato Chiara Ferragni per andare a cena con Fedez? Ha abbinato un paio di pantaloni classici color cipria di Mango a un crop top blu, un modello di Zara con colletto e bottoncini. Le ciabatte del "drama" sono invece le slippers di Prada con l'imbottitura di pelliccia di montone (prezzo 990 euro).

Chiara Ferragni con top Zara, pantaloni Mango, slippers Prada, borsa Hermès

Il marito, invece, ha optato per un look basic in total black con dei mocassini coordinati a quelli dell'imprenditrice, ovvero di Prada, decorati con l'iconico triangolo metallico sul davanti. Insomma, i due hanno letteralmente riscritto il classico dress code da cena romantica, dando prova del fatto che si può essere super glamour anche con uno stile comodo e casual.