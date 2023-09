I baby Ferragnez coordinati per il primo giorno di scuola: Leone coi bermuda, Vittoria in scamiciata Oggi è una giornata speciale per la famiglia Ferragnez: i piccoli Leone e Vittoria hanno cominciato la scuola e lo hanno fatto per la prima volta insieme (con tanto di look coordinati).

A cura di Valeria Paglionico

Oggi è un giorno speciale per la famiglia Ferragnez ma gli impegni lavorativi e i traguardi professionali non c'entrano nulla, i veri protagonisti della mattinata sono stati i piccoli Leone e Vittoria. Il motivo è molto semplice: hanno cominciato la scuola e lo hanno fatto per la loro prima volta insieme, camminando fianco a fianco e tenendosi per mano fin da quando sono usciti di casa. I genitori Chiara Ferragni e Fedez non hanno potuto fare a meno di immortalarli super emozionati, condividendo con i followers ogni dettaglio di questa giornata memorabile. Quale migliore occasione di questa per vestire i bimbi in coordinato?

Che scuola frequentano Leone e Vittoria Lucia Ferragni

"È stata una mattinata emozionante", sono state queste le parole che Chiara Ferragni ha usato per condividere sui social le foto del primo giorno di scuola di Leone e Vittoria. I due frequentano lo stesso istituto ma in classi diverse, ovvero la Saint Louis School, noto e prestigioso campus bilingue di Milano che al suo interno racchiude scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria. Per entrambi i bimbi questo inizio è super speciale, il maggiore ha cominciato infatti la prima elementare, mentre la sorellina, che fino allo scorso anno era rimasta sempre a casa con i genitori o con la babysitter, ha fatto il suo debutto in aula all'asilo.

Vittoria e Leone pronti per il primo giorno di scuola

Le divise scolastiche dei baby Ferragnez

La scuola bilingue frequentata dai baby Ferragnez impone l'utilizzo della divisa a tutti gli studenti, anche se fornisce una diversa uniforme a seconda della stagione. È per questo che i due bimbi sono apparsi adorabili in coordinato nelle dolci foto di famiglia. Visto che le temperature sono ancora calde, Leone ha indossato bermuda blu e polo bianca con lo stemma dell'istituto sul petto, il tutto abbinato a calzettoni e sneakers. Vittoria, invece, si è trasformata in una lady con scamiciata blu notte e camicetta bianca a maniche lunghe portata abbottonata fino al collo. Il dettaglio simpatico che mamma Chiara ha mostrato sui social? La bimba teneva strette tra le mani le bretelle dello zaino per paura che, una volta lasciate, la cartella cadesse.