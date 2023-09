La nuova casa dei Ferragnez: Chiara mostra il soffitto decorato con i “raggi” I lavori di ristrutturazione di casa Ferragnez sono ripartiti dopo la pausa estiva e Chiara Ferragni non ha esitato a mostrare i risultati: ecco un dettaglio inedito del soffito.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni e Fedez sono tornati a Milano dopo quasi un mese trascorso in vacanza a Ibiza e ora sono pronti per dedicarsi ai grandi progetti che li vedranno protagonisti nei prossimi mesi, dal primo giorno di scuola di Leone e Vittoria al matrimonio di Francesca Ferragni, fino ad arrivare alle novità professionali in programma. Il più grande cambiamento che stanno per affrontare con i figli? Il trasloco nella nuova casa a City Life che hanno acquistato negli scorsi mesi. Attualmente è in ristrutturazione e l'imprenditrice non esita a mostrarne gli interni che pian piano prendono forma: ecco alcuni nuovi dettagli dell'arredamento scelto per l'abitazione di famiglia.

Chi cura la ristrutturazione della nuova casa dei Ferragnez

È da diversi mesi che Chiara Ferragni ha dato alla ristrutturazione della nuova casa: se inizialmente c'erano semplicemente delle mura e un cantiere a cielo aperto, ora sta lentamente vedendo i suoi sogni trasformarsi in realtà. Si è affidata allo studio 13.1 Architecture & Decor dell'amico Filippo Flora e del suo collaboratore Federico Sigali, sono loro che stanno seguendo i lavori di ammodernamento dell'enorme appartamento e sulla pagina ufficiale dell'azienda postano spesso alcuni piccoli dettagli che stimolano l'attenzione dei più curiosi.

Il soffitto "a raggi"

Di recente, ad esempio, hanno fatto un primo piano su uno dei corridoi ma ad aver attirato le attenzioni dei fan è stato il soffitto decorato "a raggi", ovvero con delle pitture a contrasto bianco e senape che danno l'idea di un fascio luminoso tridimensionale.

La porta dell'ala dedicata agli ospiti

L'effetto "a raggi" sembra piacere non poco ai Ferragnez, basti pensare al fatto che lo hanno scelto anche per decorare il pavimento di una delle camerette dei bambini. Il duo di architetti amici di Chiara ha inoltre mostrato sua social una delle vetrate che danno sulla terrazza: è a scomparsa e viene anticipata da un pavimento laminato decorato con strati di diversi colori.

La vetrata a scomparsa

Come ultima cosa, è stata rivelata anche la porta in legno che dovrebbe condurre all'area della casa destinata agli ospiti. Insomma, la nuova "Ferragnez House" potrà anche essere ancora incompleta ma sembra già essere da sogno: in quanti non vedono l'ora di ammirare la dolce famiglia tra le mura dell'abitazione?