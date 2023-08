The Ferragnez: Sanremo Special, nella puntata finale Chiara anticipa l’inverno col cappotto teddy Il prossimo 14 settembre uscirà la puntata finale di The Ferragnez, sarà uno speciale su Sanremo e rivelerà tutto ciò che è accaduto nel backstage tra Chiara Ferragni e Fedez: ecco il primo look dal sapore invernale che l’imprenditrice sfoggerà su Amazon Prime Video.

A cura di Valeria Paglionico

L'attesa è finalmente finita: il prossimo 14 settembre sarà fuori The Ferragnez: Sanremo Special, l'ultima puntata della serie dedicata alla famiglia italiana più famosa dei social, nella quale verrà raccontata l'esperienza di Chiara Ferragni e Fedez al Festival. Lei è stata voluta fortemente da Amadeus nei panni di co-conduttrice e, tra abiti da sogno, monologhi e presentazioni, non ha deluso le aspettative dei fan, lui è volato in Liguria per il podcast Muschio Selvaggio ma è salito anche sul palco dell'Ariston per il duetto con gli Articolo 31. Nella serata finale, inoltre, i due sono diventati protagonisti di un siparietto shock con Rosa Chemical, che durante la performance ha baciato Fedez in diretta tv: cosa è successo davvero dopo il momento shock?

Cosa succederà in The Ferragnez: Sanremo Special

Chiara Ferragni ha condiviso il trailer di The Ferragnez: Sanremo Special, preannunciando che verranno rivelati tutti i dettagli nascosti della sua esperienza a Sanremo. Nella puntata finale dello show firmato Amazon Prime, inoltre, si parlerà anche del bacio tra Rosa Chemical e Fedez e, almeno stando alle prime immagini, probabilmente si scoprirà se la coppia ha vissuto davvero un momento di crisi alla fine del Festival.

Fedez in The Ferragnez: Sanremo Special

La cosa certa è che, se il rapper era consapevole del fatto che avrebbe potuto combinare guai fin da prima dell'inizio del Festival, l'imprenditrice in un'intervista post-sanremese ha dichiarato: "Mi ha fatto ancora più male di quanto potevo pensare".

Chiara Ferragni in The Ferragnez

Il primo look di Chiara per la puntata finale dello show

Insieme al trailer sono state condivise anche alcune immagini esclusive dello speciale sanremese di The Ferragnez. Al di là degli abiti da sogno che hanno ormai fatto la storia dell'Ariston, Chiara sfoggerà anche altri look all'insegna del glamour. Per una mattinata con Fedez, ad esempio, ha puntato sul total white, abbinando un maxi cappotto teddy con le frange che decorano le maniche a un paio di occhiali da sole da diva con la montatura bianca. L'imprenditrice riuscirà a influenzare le tendenze del prossimo inverno con questo look comodo e casual? L'unica cosa certa è che gli outfit candidi per affrontare il freddo sono super chic.