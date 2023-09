The Ferragnez Sanremo, la crisi dopo Rosa Chemical: “Fedez? Non possiamo portarlo da nessuna parte” La puntata speciale di The Ferragnez su Sanremo svela cos’è accaduto dietro le quinte dopo l’ormai celebre bacio tra Rosa Chemical e Fedez e che ha provocato la crisi della coppia più seguita d’Italia. “Che due coglioni, non lo possiamo portare da nessuna parte”, lo sfogo della nota influencer dietro le quinte. “Quello che mi preoccupa è il danno arrecato a te”, il pentimento di Fedez a riflettori spenti. Anteprima e alert spoiler per chi la volesse gustare senza anticipazioni.

A cura di Andrea Parrella

"L'unico che può fare disastri in questo Sanremo sono io", dice Fedez nell'anteprima dello speciale The Ferragnez su Sanremo 2023, in streaming dal 14 settembre su Prime Video. Un episodio che risponde a una domanda precisa: cos'è successo dietro le quinte del Festival di Sanremo dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical? Significative e profetiche sono le parole che Fedez scambia poche settimane prima di Sanremo con J-Ax, che durante le prove gli dice: "Te da che non dovevi far Sanremo, lo fai più di tutti". Lui che risponde: "Eh, infatti non è una buona idea". Quel che è accaduto è noto nella sostanza, ma non si conoscono i dettagli della profonda crisi nata subito dopo con Chiara Ferragni.

Di seguito l'anteprima della puntata speciale di Sanremo della seconda stagione di The Ferragnez su Prime Video. ALERT SPOILER per chi la volesse gustare senza anticipazioni.

Il Sanremo della discordia tra Fedez e Chiara Ferragni

Sappiamo che dopo la pomiciata in prima fila e il bacio con Rosa Chemical durante l'esibizione del brano in gara dal titolo Made in Italy è scaturita una crisi dai contorni sfumati, su cui Chiara Ferragni e Fedez hanno spesso indugiato nei mesi successivi, senza mai fornire la spiegazione definitiva (vedendo questa puntata speciale di The Ferragnez si intuisce il perché). L'episodio, che è frutto della presenza delle telecamere di Prime Video al seguito della coppia prima e durante la settimana sanremese, ripercorre tutta l'esperienza di Chiara Ferragni, chiamata da Amadeus a co-condurre la prima e l'ultima serata del Festival 2023. Fanpage.it lo ha visto in anteprima ed è sembrato tutto più chiaro solo negli ultimi dieci minuti.

Tant'è che la prima parte dello speciale della durata di 80 minuti circa è dedicata alla prima, trionfale serata di Chiara Ferragni sul palco dell'Ariston, con la lettura del suo discorso alla se stessa giovane e il grande impatto sul pubblico. Il Sanremo di Ferragni fila liscio fino a quando non intreccia la strada del marito Fedez. "È il mio momento, anche lui dovrebbe capirlo. Sono sempre a sentire i suoi problemi, in questo momento c'è questa mia sfida. Se lui mi supporta, ancora meglio, è un modo di dimostrare amore". Ottimismo stimolato dallo stesso Fedez alla vigilia, convinto che sarebbe rimasto in disparte: "Cercherò di causare meno danni possibili, rispetto a quello che probabilmente ho già fatto".

Il bacio e la delusione di Chiara Ferragni

Arriva quindi il momento dell'esibizione sulla nave da crociera, dove Fedez attacca pesantemente alcuni personaggi politici, riproducendo uno scenario simile a quello del famoso Primo Maggio del 2021. In questo caso Chiara Ferragni lo supporta e sostiene la sua scelta, così come lo supporta nella serata del venerdì, quando si esibisce con gli Articolo 31 e provoca Giorgia Meloni invitandola a legalizzare la marijuana. Il problema si verifica nella serata del sabato, quando Rosa Chemical trascina Fedez sul palco e lo bacia a fine esibizione, generando l'immagine di maggiore impatto dell'intera edizione del festival. I commenti di Ferragni accompagnano la descrizione di quel momento:

In quella settimana ero più agitata di quello che lui avrebbe potuto fare, che mi avrebbe destabilizzata. Per questo gli ho chiesto il giorno stesso di essere lì per me senza fare nulla che potesse agitarmi, di essere lì per me, e applaudirmi come io avevo fatto in tante occasioni. Lui mi ha detto di sì e però naturalmente non è stato così. Lui da artista può fare quello che vuole e rispetterò sempre la sua libertà, ma come compagno e partner di vita volevo il suo supporto. Mi spiace solo che a livello emotivo chi doveva tranquillizzarmi, mi abbia solo messo più paura".

Cosa è successo dietro le quinte a Sanremo tra Ferragni e Fedez

I minuti che seguono sono stati i più chiacchierati dell'ultimo Festival, anche e soprattutto per l'assenza di immagini Rai che potessero riprendere Ferragni dietro le quinte, vista la presenza della troupe di Amazon. Nello speciale vediamo Fedez seguire sua moglie dietro le quinte, con lei che gli dice imbarazzata: "Meno male che non dovevi fare niente". "Mi dispiace", risponde lui. "Sì va beh amore, però dai… Avevo detto di non far casini", controbatte ancora Ferragni. A quel punto Fedez dice: "Ma cosa ho fatto? Puoi non arrabbiarti con me?". "Sì va beh, ciao, ci vediamo dopo", taglia corto Ferragni per tornare nei camerini dove poi, frustrata, pronuncia forse la frase più significativa a favor di telecamera, ma rivolta ai suoi collaboratori:

"Che due coglioni, minchia, non lo possiamo portare da nessuna parte".

Fedez ammette: "Ero poco lucido"

"È stato un casino, non ero in bolla. Ero completamente fuori di me e poco lucido", racconta Fedez nel documentario, per quanto risulti palese la costruzione della puntata interamente su Ferragni, che dice: "Non penso lui abbia capito davvero quanto io ci sia rimasta male, quanto per me sia stata una cosa scioccante". E poi aggiunge ciò che la rende ancora spiacevole:

Averne parlato prima, averla un po' programmata, mi ha fatto ancora più male. La mia emotività in quel momento era stata un po' distrutta. Faceva male ed ero arrabbiata, triste, delusa.

E ancora: "Però ho pensato ‘se io mi faccio prendere dall'emozione davanti a tutti e scompaio, non me la perdono, perché io devo essere professionale'". Su questa cosa ci hai lavorato per mesi, mi sono detta, ci hanno lavorato tante persone. Non volevo essere incazzata con me stessa, perché non me lo meritavo. È stato difficile tornare su quel palco, col sorriso, senza tremare. Sono fiera del Sanremo che ho fatto e sapere che tutte le persone mi hanno dato supporto e non sia riuscito a darmelo lui, è stato difficile […] Non è assolutamente per il bacio, vorrei fosse chiaro, può baciare un uomo, tutte le persone che vuole, semplicemente gli avevo chiesto di essere spettatore e basta, non performer".

La crisi di Fedez e il distacco dai social dopo Sanremo

Ancora più significativo è il momento del dietro le quinte dopo la fine del Festival, quando amici e parenti di Chiara Ferragni la raggiungono in camerino per festeggiare, mentre Fedez è scosso: "Puoi stare con me, non farmi questo in questo momento", dice Ferragni. E lui: "Voglio solo andare via". Fedez, d'altronde, aveva parlato dei suoi dopo Sanremo, scegliendo di prendersi un periodo di pausa dai social. Segnali che erano parsi evidenti durante la stessa settimana sanremese anche a livello pubblico, come nel caso della diretta Instagram proprio con Ferragni, quando quest'ultima aveva deciso di abbandonare la conversazione per le frasi imbarazzanti pronunciate dal marito. Un passaggio citato anche nella puntata speciale.

La puntata si chiude con il chiarimento della coppia. "Io ti voglio supportare, voglio starti vicina, sei la mia famiglia. È stato un periodo tosto, cerco di essere forte per tutti, mi piace essere uno dei pilastri della famiglia, ma anch'io sono fragile", dice Ferragni. E Fedez: "Quello che mi preoccupa è il danno arrecato a te, ti ho rovinato una delle esperienze più importanti della tua carriera. Inutile nascondersi […] Io sto facendo un percorso, Sanremo è stata una parentesi brutta del nostro rapporto di coppia. Il percorso è in primis per cercare di ricucire il rapporto con te, stare bene con me stesso e vivere la mia famiglia. Devo elaborare una cosa dura che mi è successa e non è semplice".