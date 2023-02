Tra Chiara Ferragni e Fedez a Sanremo 2023 problemi su chi fosse la star: il bacio della discordia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cosa è successo tra Chiara Ferragni e Fedez a Sanremo 2023? Di tutto. È stato un Festival piuttosto turbolento per i Ferragnez, forse perché entrambi erano interessati a una fetta importante di visibilità. L'effetto collaterale dell'essere una coppia estremamente social catapultata nell'evento dell'anno. Come Blanco in un roseto, la situazione sarebbe sfuggita di mano, almeno stando alle immagini circolate subito dopo il bacio con Rosa Chemical. Un video girato dalla galleria dell'Ariston mostra l'influencer apparentemente adirata con il marito che, poco prima, si era lasciato andare sul palco con il cantante di Made in Italy in uno dei momenti più commentati dell'intera kermesse.

"Fedez, ma cos'hai combinato?", sembrerebbe dire Chiara Ferragni dal labiale. La natura del confronto immediato durante la pubblicità è ancora ignota, fatto sta che al ritorno in onda il rapper non è stato più lo stesso. Dimesso e crucciato, avrebbe battuto ritirata, scomparendo anche dai social ed evitando di postare, cosa strana, il video del bacio con Rosa Chemical su IG, svilendo così la cura che suo suocero (seduto accanto a lui in prima fila) aveva avuto nel riprenderlo dal secondo numero uno.

Un problema di visibilità intaccata dalle continue iniziative di Fedez, che per l'intera settimana sanremese è sembrato fuori controllo? Doveva essere il Festival della Ferragni e invece. A partire dal freestyle contro il viceministro Bignami, mostrato in foto con la fascia nazista senza passare dall'approvazione Rai, si è passati via via a un'escalation di situazioni (spinte sulla politica e a volte cringe) che hanno teso ad oscurare la stella di Chiara. Come apparso dalla prima conferenza stampa, che l'avrebbe irritata per via della domanda sui testi sessisti del marito ai suoi primi album: "Chiedetelo a lui, qui rappresento me stessa", gelo in sala.

Come anche la diretta Instagram durante la serata della cover, durante la quale Fedez è passato per il discolo che, complice un calice di vino di troppo, avrebbe spostato l'attenzione da Rai 1 alla piattaforma social senza interrogarsi sugli effetti a cascata che ne sarebbero derivati. Allusioni agli incontri intimi con sua moglie che, coinvolta in diretta, lo ha ammonito e ha battuto ritirata. Poi, le critiche all'atteggiamento altezzoso con cui Anna Oxa avrebbe affrontato questo Festival, pretendendo trattamenti di favore durante le prove. Anche lì, un intervento forzato di Chiara Ferragni per spegnere subito il flusso incontrollato di dichiarazioni e, di conseguenza, il marito fuori controllo. "Se vado alla festa di Mengoni? Non lo so, se mia moglie mi manda…", il saluto per chiudere ha trasudato disagio come per le marachelle delle medie.

Spegnerlo a tal punto che dal bacio della discordia, i social di Fedez danno assenza di segnale. Tutto tace, mentre sui profili dell'influencer compaiono tutti nei ringraziamenti, meno suo marito. E nel letto con lei, la sera dopo la tempesta, una volta rientrata a casa a Milano, c'è suo figlio Leone e una maschera per lavare via la stanchezza dal viso.

Cos'è andato storto nella coppia? Hanno abituato i followers a seguire passo passo le loro vite e probabilmente le risposte a queste domande saranno ben visibili nella serie Ferragnez 2, la seconda stagione di Amazon Prime in arrivo, ma al momento diversi sono gli interrogativi inevasi. La percezione, nel rivedere i momenti salienti di questo Sanremo appena concluso, è che Federico Lucia, a dirla con le parole dell'amico Achille Lauro, ci sia cascato di nuovo.