Chiara Ferragni infastidita per una domanda su Fedez: “Chiedetelo a lui, qui rappresento me stessa” Durante la conferenza stampa di Sanremo, Chiara Ferragni ha risposto infastidita a una domanda che le è stata rivolta riguardo i testi delle vecchie canzoni di Fedez, definiti un pò “misogini e razzisti”: “Potete chiederlo a lui, è qui tutti i giorni. Io sono qua a rappresentare me stessa, non la coppia”.

A cura di Elisabetta Murina

Chiara Ferragni è emozionata e pronta al suo debutto come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2023 al fianco di Amadeus e Gianni Morandi. In conferenza stampa, questa mattina, ha risposto alle diverse domande e curiosità dei giornalisti, con la spontaneità che la contraddistingue. Una di queste però l'ha particolarmente infastidita perché ha avuto come focus i testi delle vecchie canzoni del marito Fedez, anche lui a Sanremo con il suo podcast Muschio Selvaggio.

La domanda che ha infastidito Chiara Ferragni in conferenza stampa

A infastidire Chiara Ferragni, durante la conferenza stampa, è stata una domanda di un giornalista che le ha chiesto di esprimere il suo pensiero riguardo alcuni vecchi testi di Fedez, che sono stati definiti "un pò razzisti, misogini", nel contesto di un Festival sempre più all'insegna dell'inclusività e dell'incontro tra diverse generazioni. Toccare proprio questo tasto, quindi aver spostato l'attenzione su qualcosa che non fosse riferito alla sua presenza a Sanremo e che non la riguardasse in prima persona, ha fatto storcere il naso alla co-conduttrice che, infatti, ha risposto: "Potete chiederlo a lui che è qui tutti i giorni. Io sono qua a rappresentare me stessa, non a rappresentare lui o la coppia". Applausi in sala stampa per la risposta.