Il significato di Problemi con tutti, la canzone di Fedez a Sanremo 2023 Il ritorno al rap, sì, certamente Fedez ha rimesso mano un po’ più seriamente a quella che fu la sua prima passione, prima di virare verso lidi più pop. Nel nuovo pezzo “Problemi con tutti”, il cantante parte subito duro, riprende stilemi del genere e cita Diaz, Scampia e i suoi problemi con tutti, appunto.

A cura di Francesco Raiola

Fedez arriva al Festival di Sanremo 2023 con "Problemi per tutti", il singolo di Fedez che fa da ponte tra l'album "Paranoia Airlines" e "Disumano". La canzone segna il ritorno al rap dell'autore, dopo aver virato su versanti pop. La dimostrazione di un lato meno radiofonico che Fedez ha voluto regalare ai fan che gli chiedevano: "Perché non ritorni a fare rap". Solo poche settimane prima, il cantante aveva pubblicato "Le Feste di Pablo" con Cara.

Il significato di Problemi con tutti

Anche nel testo della canzone Fedez gioca con alcuni stilemi, da una parte gioca, appunto, con la sua posizione, parla di "castello" (metaforico, per dare spazio al "re" successivo, ma anche al concetto di ricchezza di cui ormai, stando alle sue parole, ha superato i sensi di colpa), ma non molla alcune delle sue fissazioni civili, quindi fa riferimenti a Scampia, certo, alla società dell'immagine spinta ("Mi fanno le foto mentre muoio"), alle paranoie ("non mi fido neanche della famiglia, non bevo se è già aperta la bottiglia") e alla Diaz ("Maresciallo, suvvia, quella roba? Non mia. Permette la domanda? È mai stato alla Diaz?"). Nel titolo e nel ritornello scherza, ma neanche troppo, sui suoi problemi con tutti e non manca anche a livello di scrittura un topos che si sta affermando in questi ultimi anni, ovvero il troncamento delle parole, vezzo preso dallo slang delle banlieue francesi e reso comune, in Italia, da Quentin40 e dalla sua "Thoiry" (rifatta da Achille Lauro).

Il testo di "Problemi con tutti"

Ad affittare il mio castello non diventi re, ma per caritè

Faccio piovere sul tuo vino démodé

Non mi fotti neanche in caso tu rinasca me

Sei Medioevo, non Rinascime', mania

Tatuato in policromia

Ho le vele e quindi volo come Scampia

Troppo zucchero sotto la mia lingua

Vai via, vai via, vai via

Maresciallo, suvvia, quella roba? Non mia

Permette la domanda? È mai stato alla Diaz?

Okay, non mi fido neanche della famiglia

Non bevo se è già aperta la bottiglia

(Ahi-ahi-ahi-ahi) Mi fanno le foto mentre muoio

(Ahi-ahi-ahi-ahi) Cristo, come devo fare?

(Ahi-ahi-ahi-ahi) Io vorrei sentirmi solo qui

Per ogni Giuda un Gesù, non perdere tempo a salvarmi

Ho problemi con tutti

Problemi con tutti

(Ahi-ahi-ahi-ahi) Problemi con tutti (Uoh)

Per ogni Giuda un Gesù, per ogni bandito una macchina blu

[Strofa 2]

Nella mia macchina i vetri non sono

Mai stati l'unica cosa fumé

Mi dici le cose cattive, abrasive

Ma dai, e mi fanno ridere

Sesso facile col sesso debole

Siamo tutti giochi di pote'

Il tuo corpo sopra il mio parquet

Sei venuta o sono lacrime?

(Ahi-ahi-ahi-ahi) Mi fanno le foto mentre muoio

(Ahi-ahi-ahi-ahi) Cristo, come devo fare?

(Ahi-ahi-ahi-ahi) Io vorrei sentirmi solo qui

Per ogni Giuda un Gesù, non perdere tempo a salvarmi

Ho problemi con tutti

Problemi con tutti

(Ahi-ahi-ahi-ahi) Problemi con tutti (Uoh)

Per ogni Giuda un Gesù, non perdere tempo a salvarmi

Ho problemi con tutti

Problemi con tutti

(Ahi-ahi-ahi-ahi) Problemi con tutti (Uoh)

Per ogni Giuda un Gesù, per ogni bandito una macchina blu

L'esperienza di Fedez a Sanremo 2023

Fedez arriva a Sanremo 2023 come ospite della seconda serata sulla Costa Concordia, ma non solo. L'autore milanese ritornerà anche nella serata duetti, dove ricomporrà una delle coppie storiche della scena rap-pop italiana: J-Ax e Fedez. I due, insieme a Dj Jad, si esibiranno con un medley delle canzoni degli Articolo 31. Ma non finisce qui: dagli studi milanesi, Fedez trasferisce "Muschio Selvaggio" al Festival di Sanremo, portando uno dei podcast più seguiti in Italia alla kermesse ligure.