Fedez rompe il silenzio: “Fase in cui voglio stare lontano dai social, mia moglie non c’entra” Fedez rompe il silenzio e dopo la notizia bomba relativa alla presunta decisione di Chiara Ferragni di chiedere il divorzio, smentisce: “Voglio stare lontano dai social, mia moglie mi supporta”.

A cura di Stefania Rocco

Con una Instagram story, Fedez smentisce le voci relative alla decisione di Chiara Ferragni di chiedere il divorzio. L’artista, reduce da un periodo particolarmente movimentato segnato dalla crisi con la moglie seguita al Festival di Sanremo (ma apparentemente rientrata) era finito nuovamente nell’occhio del ciclone dopo l’ultima indiscrezione lanciata da Fabrizio Corona attraverso il suo canale Telegram. Secondo l’ex re dei paparazzi, Chiara avrebbe deciso di separarsi, cosa che avrebbe spinto Federico nel tunnel della depressione e che spiegherebbe come mai fosse apparso in difficoltà nei video postati recentemente in rete. Ma Fedez replica e, interrompendo solo momentaneamente la scelta di allontanarsi da ogni social network, smentisce ogni illazione.

La versione di Fedez: “Mia moglie Chiara Ferragni mi supporta”

Fedez ha affidato al suo profilo Instagram la sua replica. “Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più lontano possibile dai social”, ha scritto l’artista “In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto”. Una comunicazione scarna che lascia intendere ci sia molto altro dietro, qualcosa che Federico ha preferito tacere e tenere per sé.

Fabrizio Corona aveva detto: “Chiara Ferragni vuole il divorzio”

La story di Fedez arriva a poche ore dall’indiscrezione circolata a partire dal profilo Telegram di Corona secondo il quale Chiara Ferragni sarebbe determinata a separarsi: “Dopo la bufera post Sanremo, le acqua in casa Ferragnez si sono tutt’altro che calmate. Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio. In tutto ciò a farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in recenti apparizioni, sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo”.