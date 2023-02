Chiara Ferragni vita da single, Fedez ‘indagato’ per omosessualità: come i Ferragnez creano hype

Si pensava fosse un banale litigio tra coniugi, scatenato forse da una fetta di visibilità sanremese troppo difficile da dividere, seppur molto grande. Sta invece diventando un crime. Notifiche attive per le stories di Chiara Ferragni e Fedez che, campanello alla mano, sono pedinati sui social da milioni di utenti a caccia di indizi.

Indizi per capire cosa stia succedendo, per avvalorare o meno le ipotesi personali, per averla vinta nei gruppi dove si parla della crisi dei Ferragnez che arriva dopo quella di Francesco Totti e Ilary Blasi nell'anno d'oro per i divorzisti. Si stanno separando, si parla di avvocati che presidiano il palazzo e di una terapia di coppia che, a quanto pare, non starebbe funzionando. Mentre a San Valentino li paparazzano in un centro di cura psichiatrica e psicologica che nulla avrebbe a che vedere con Leone Baruh, lo psicoterapeuta diventato famoso con la prima stagione della serie Amazon Prime, pochi giorni dopo eccoli a pranzo a villa Crespi da Antonino Cannavacciuolo. C'è più di qualcosa che non torna.

Ferragnez a Sanremo e fuori lo studio degli psicoterapeuti.

Come se non bastasse, nella vita in solitaria della nota influencer, si inserirebbero i due figli Leone e Vittoria, con tanto di posto vuoto a capotavola. La fede nuziale che a un certo punto è scomparsa dall'anulare sinistro, mentre dall'altra parte, dopo il bacio di Rosa Chemical a Sanremo era scomparso proprio Fedez da Instagram, al quale aveva impostato il silenzioso. Solo una frase su calamite e calamità in amore, rimossa all'istante, forse dopo il pentimento per un'azione poco ragionata.

La tempesta vera è arrivata nelle ultime ore, durante le quali il tono del cantante si è alzato a dismisura e di certo non con la moglie. Torna l'attacco alla stampa, stavolta quella del programma Fuori dal coro di Mario Giordano, che si sarebbe messa alla ricerca di prove per dimostrare la sua omosessualità in giovane età. Se possibile, in tema di serie e Ferragnez, qui ci sarebbe materiale anche per una terza stagione. Anche perché, per la prima volta da settimane, per scatenare la sua ira funesta, Federico Lucia si è mostrato in ambiente domestico, dove si pensava apparisse ormai solo come cartonato.

Fedez e Ferragni a Villa Crespi

In questo clima surreale, si stanno sviluppando correnti di pensiero diametralmente opposte: c'è chi crede sia tutta una finzione per creare hype come solo loro sanno fare, chi pensa sia la magistrale sceneggiatura per The Ferragnez 2 (per la quale sarebbero stati seguiti anche a Sanremo) e chi invece crede su tutta la linea alla prima vera crisi ufficiale, dando la colpa alla ricorrente labilità dei sentimenti. Quanta attenzione per una semplice coppia che al massimo navigherebbe a vista, rimanendo in balia delle onde. Attenzione derivata dalla cronaca social che sui loro profili ha fidelizzato milioni di utenti in tutto il mondo, rendendoli di fatto una serie a cielo aperto anche senza Amazon.

Un effetto collaterale non da poco se si calcola la velocità con la quale escono notizie sui Ferragnez negli ultimi giorni e come, in tempi record, questo spreco di inchiostro potrebbe finire se solo non si alimentasse tutta questa ambiguità. Vorrei ma non posto, verrebbe da concludere.