Fedez e Chiara Ferragni insieme a cena da Cannavaciuolo, le foto che smentiscono la crisi Su Instagram continuano a restare il silenzio, alimentando le voci di crisi, ma lontano dai social Chiara Ferragni e Fedez restano vicini. Solo poche ore fa, erano a cena insieme a Villa Crespi, ristorante di Antonino Cannavacciuolo.

A cura di Stefania Rocco

Se su Instagram continuano a restare in silenzio, alimentando le voci di una crisi, lontano dai social Chiara Ferragni e Fedez proseguono la loro normale vita di coppia. Lo dimostra un video postato solo poche ore fa su TikTok. Il filmato in questione mostra Chiara e Federico di fronte all'ingresso di Villa Crespi, il ristorante dello chef stellato Antonino Cannavacciuolo. È proprio quest'ultimo ad accoglierli sorridente e a scortarli all'interno. Il video non è comparso tra le Instagram stories dei Ferragnez che, da giorni ormai, evitano di mostrarsi insieme. Entrambi consapevoli dell'attenzione mediatica generata dalla loro presunta crisi, non hanno pubblicato alcuna foto dell'incontro. Ma chi li segue ha dimostrato che, al di là del silenzio social, i Ferragnez sono ancora vicini.

L'incontro tra Chiara Ferragni e Fedez risale al 17 febbraio

Fedez e Chiara Ferragni di fronte al ristorante di Antonino Cannavacciuolo. L’outfit è quello indossato da Chiara il 17 febbraio

A dimostrare che il video dei due a cena da Cannavacciuolo è recente è l'outfit indossato da Chiara. Circa 11 ore fa, l'influencer italiana più nota al mondo ha pubblicato una foto scattata di fronte allo specchio della sua cabina armadio. Nello scatto, Chiara indossa gonna e sciarpa in tartan rosso, abbinati a dolcevita e cappotto neri. Si tratta dello stesso outfit indossato da Ferragni nel video girato di fronte a villa Crespi in cui compare insieme al marito Fedez. É evidente che i due abbiano trascorso la serata di ieri insieme. Per quale motivo hanno deciso di tacerlo alla loro community proprio nei giorni in cui la loro presunta crisi è diventata un fatto di interesse nazionale (cosa della quale sono pienamente consapevoli)?

La Instagram story cancellata da Fedez

Se non fosse arrivato questo video a ridefinire i contorni della vicenda, fan e curiosi avrebbero continuato a pensare che i Ferragnez si fossero allontanati. Lo hanno suggerito le Instagram stories di Chiara che si è filmata durante una gita fuori porta insieme ai figli Vittoria e Leone ma senza il marito. E lo ha suggerito anche la story postata da Fedez, e subito rimossa, con la dedica alla moglie. Per quale motivo, dal racconto quotidiano che i due fanno della loro vita, mancano proprio le foto che avrebbero sedato le voci – ormai fuori controllo – di crisi?