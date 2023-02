Chiara Ferragni in gita fuori porta con i figli e il suocero, del marito Fedez nessuna traccia Chiara Ferragni ha trascorso una giornata fuori porta insieme ai figli e al suocero, padre di Fedez, Franco Lucia. Come mostrano gli scatti pubblicati su Instagram, però, del rapper non c’è alcune traccia. Dopo gli scatti “rubati” da Whoopsee nel giorno di San Valentino, i due continuano a non apparire insieme sui social. La crisi continua?

A cura di Elisabetta Murina

Chiara Ferragni e Fedez sono davvero in crisi o non c'è nulla di vero? Da quando è finito il Festival di Sanremo 2023, intorno ai Ferragnez si è creato un vero e proprio mistero: più nessuna foto, video o storia insieme sui social. Sembrava finalmente ci fosse una risposta quando i due sono stati avvistati insieme a San Valentino intenti a entrare in un portone, dietro al quale c'è chi ipotizza ci sia uno studio legale e chi uno psicologo, senza nessuna conferma. Nel frattempo l'influencer e imprenditrice da quasi 30milioni di follower ha condiviso su Instagram il racconto di una giornata fuori porta con i figli Leone e Vittoria e con il suocero, padre di Fedez. De lui però nessuna traccia.

La gita fuori porta di Chiara Ferragni con i figli ma senza Fedez

Come mostrano gli scatti condivisi su Instagram, Chiara Ferragni ha deciso di trascorrere un pomeriggio fuori città, in un agriturismo in mezzo al verde, insieme ai figli Leone e Vittoria. Nelle foto si vedono i bambini mentre si divertono con la mamma immersi nella natura. Accanto a loro c'è anche il padre di Fedez, Franco Lucia, che aiuta il piccolo Leone durante la sua passeggiata con il pony. Nessuna traccia del rapper che, infatti, non compare in nessuna foto della moglie o del padre. Aspetto insolito considerato che, in altre circostanze, sarebbe stato più che presente nel racconto social della giornata. C'è chi pensa che questo sia solamente un ulteriore segnale di qualcosa che non va all'interno della coppia e chi invece crede che i rapporti con il suocero siano sinonimo di un buon legame tra i due coniugi. Al momento però non c'è nulla di certo.

Le foto dei Ferragnez insieme a San Valentino

A San Valentino, Whoopsee aveva provato a risolvere il "mistero" dei Ferragnez pubblicando alcuni scatti dei due insieme per la prima volta dopo il Festival e dopo le voci di una presunta crisi. Come mostrano le immagini, scattate nel tardo pomeriggio del giorno degli Innamorati, i Ferragnez stanno entrando in un portone nel centro di Milano. Il rapper è intento ad aprire la porta, mentre l'influencer sta inviando a un messaggio vocale. I due non si parlano, non si guardano e appaiono piuttosto distaccati. In ogni caso si sono incontrati nel giorno dedicato agli innamorati e sembrerebbe che la situazione sia tornata nella norma, anche se il loro silenzio social continua.