Garance Authié sfila a Forte dei Marmi, Valentina Ferragni è in prima fila tra gli spettatori 

Garance Authié e Valentina Ferragni si sono incontrate. Occasione del "meeting" la sfilata di Guess a Forte dei Marmi: la modella in passerella, la sorella di Chiara Ferragni in prima fila. Al termine dell'evento hanno partecipato ad una cena insieme.

La sfilata di Garance Authié a Forte dei Marmi: Valentina Ferragni tra gli spettatori

Valentina Ferragni e Veronica Ferraro, rispettivamente la sorella di Chiara Ferragni e una delle sue più care amiche, erano sedute in prima fila mentre Garance Authié attraversava la passerella a Forte dei Marmi. In un fotogramma del momento, filmato dallo stilista Paul Marciano, entrambe rivolgono lo sguardo alla modella ma il video è troppo breve per studiare le espressioni sul loro viso e non è chiaro quale emozioni abbia potuto suscitare in Valentina vedere la fiamma di Fedez (al momento non è noto se i due stiano ancora insieme), suo ex cognato.

Sui profili di entrambe, poi, le foto di una cena nella stessa location ma non è dato sapere se le due siano capitate in posti vicini o abbiano preferito mantenere le distanze. A partecipare all'evento anche Giulia De Lellis e tra le modelle Cecilia Rodriguez.

La frecciatina di Fedez contro Valentina Ferragni

Non c'è traccia di commenti o frecciatine tra Garance Authié e Valentina Ferragni. Quest'ultima, però, qualche mese fa era stata punzecchiata da Fedez. In una diretta su Twitch il rapper aveva raccontato di aver voltato pagina e di essere andato avanti con la propria vita, difendendo la scelta di frequentare una ragazza più giovane (riferendosi probabilmente al suo flirt con la modella francese). In quell'occasione, poi, aveva aggiunto: "Ma come, se una ragazza esce con un ragazzo più giovane e fa la torta con scritto che figo il mio fidanzato dieci anni di meno è una grande. E se lo fa un uomo sei un viscido pezzo di me**a?" L'allusione era alla torta di compleanno di Valentina Ferragni – fidanzata con un ragazzo più piccolo di lei di circa 8 anni – con su scritto: "31 anni ma ancora rimorchio i 2000".