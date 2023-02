Fedez e Chiara Ferragni insieme a una festa, intanto lei rimette la fede: è pace in casa Ferragnez Sarebbe tornato il sereno in casa Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez sono stati fotografati insieme a una festa e la influencer è tornata a indossare la fede. Rientrata la crisi scoppiata a Sanremo.

A cura di Stefania Rocco

In casa Ferragnez torna il sereno dopo i difficili giorni seguiti al Festival di Sanremo 2023. Il weekend avrebbe portato consiglio alla coppia più mediatica d’Italia con i due che sono tornati vicini (sebbene non ancora disposti a mostrarsi insieme su Instagram). Solo poche opre fa, Fedez e Chiara Ferragni hanno partecipato a un party per bambini organizzato per festeggiare il compleanno di un amico del piccolo Leone. A scattare la foto in cui i due compaiono vicini è stato Franco Lucia, papà del cantante. In primo piano nello scatto c’è un gruppo di bambini ma, sullo sfondo, Chiara e Federico siedono vicini. È il segnale dell’intesa ritrovata che i fan aspettavano già da giorni.

Chiara e Fedez insieme alla festa di un amico del figlio Leone.

Chiara Ferragni rimette la fede

A suggerire che i due abbiano ritrovato l’intesa è un secondo dettaglio. Chiara è tornata a indossare la fede, anello che aveva tolto immediatamente dopo Sanremo. È stata lei stessa a mostrarla in una delle Instagram stories pubblicate di recente. Si tratta di un segnale importante e il fatto che la influencer, sempre molto attenta ai dettagli, abbia deciso di mostrare l’anello sui social lascia intendere che il peggio sarebbe passato.

Chiara Ferragni rimette la fede

Chiara Ferragni e Fedez a cena a villa Crespi già venerdì 17 febbraio

I primi segnali distensivi erano arrivati già qualche giorno fa quando Chiara e Federico erano stati fotografati di fronte all’ingresso di Villa Crespi, ristorante di Antonino Cannavacciuolo. Era stato proprio lo chef stellato ad accoglierli e a scortarli all’interno. Ma qualcuno era riuscito a fotografare i Ferragnez di nuovo vicini e a postare la foto sui social, a testimonianza del riavvicinamento in corso. Riavvicinamento che è proseguito fino a oggi e che sembrerebbe ricedere nella giusta direzione. Intanto, Fedez ha interrotto il “silenzio stampa” ed è tornato a usare i social nerwork. Non lo ha fatto per condividere con i fan foto e video della ritrovata intesa familiare ma per attaccare il programma Fuori dal coro e il giornalista Mario Giordano. Il video del rapper che inveisce contro la trasmissione di Rete4 è diventato immediatamente virale, tanto da spingere lo stesso Giordano a intervenire pubblicamente a difesa del suo lavoro.