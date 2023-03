“Chiara Ferragni vuole chiedere il divorzio, Fedez ha un disturbo depressivo”, parla Fabrizio Corona Il caso Ferragnez assume sempre più le sembianze di un gossip da rivista patinata con Fabrizio Corona che si inserisce nel giro di indiscrezioni. Secondo l’ex paparazzo Ferragni sarebbe ad un passo dal divorzio, mentre Fedez ne starebbe pagando le spese in termini di salute mentale. A ciò si aggiunge la questione Amazon, con la serie che rischierebbe di saltare.

A cura di Giulia Turco

Nella crisi sui Ferragnez si inserisce Fabrizio Corona. Come per Totti e Ilary, a lanciare indiscrezioni sulla presunta separazione in corso per la coppia ci pensa l'ex re dei paparazzi, che sui suoi canali Telegram ha raccontato cosa starebbe succedendo in casa Ferragnez. Mentre continua il silenzio social da parte di Fedez e Chiara Ferragni si lascia alle spalle una Fashion Week apparentemente serena, la vicenda dei due imprenditori e influencer assume sempre più le sembianze di un gossip da rivista patinata.

Chiara Ferragni ad un passo dal chiedere il divorzio

Ora che Fabrizio Corona si è inserito nella narrazione dei Ferragnez, risulta difficile pensare che il pettegolezzo non assuma dimensioni esorbitanti. D'altronde il pubblico di Chiara Ferragni e Fedez si aspetta delle spiegazioni che, presumibilmente, presto o tardi dovranno arrivare. Alla peggio, toccherà aspettare l'uscita della serie Amazon The Ferragnez 2. Nel frattempo, ad alimentare la bufera sulla presunta separazione ci pensa l'ex paparazzo che su Telegram racconta di una situazione sul punto di scoppiare. "Dopo la bufera post Sanremo, le acqua in casa Ferragnez si sono tutt’altro che calmate. Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio. In tutto ciò a farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in recenti apparizioni, sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo".

La serie Amazon The Ferragnez 2 rischia di sfumare

Il rischio è che non ci siano più i presupposti per continuare a girare gli ultimi capitoli della seconda stagione della serie The Ferragnez, per la quale i due coniugi avevano firmato un contratto. Per il momento, Amazon continua a tacere sui dettagli e sulla presunta data d'uscita del prodotto sulla piattaforma, ma il silenzio si fa sempre più preoccupante. Inizialmente previsto per la primavera del 2023, il lancio potrebbe slittare a settembre, secondo le indiscrezioni, oppure sfumare del tutto. "La vicenda è complessa in quanto con Amazon è prevista da contratto una nuova stagione della serie Ferragnez e, allo stato attuale, rischia di sfumare tutto", spiega Corona. "Ecco spiegati i motivi della poca presenza sui social di Fedez, che da una parte deve fronteggiare la situazione familiare e dall’altra ha la pressione degli impegni lavorativi".