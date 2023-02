“I Ferragnez separati in casa”, la saga continua: è crisi vera o caccia all’impostore?

Cuori in arresto, favorite i sentimenti. Sta diventando sempre più una hit al contrario questa storia tutta social che vede protagonisti Fedez e Chiara Ferragni ai ferri corti. Il cantante l'aveva avvisata ("ti sei presa un paranoico d'adozione, per questo ho un problema per ogni soluzione", ndr) e infatti puntualmente pare ci si ritrovi nella stanza dello psicoterapeuta di coppia a tentare di accorciare le distanze. Un continuo bug nel sistema che si cerca di risolvere con uno storytelling rifinito ad arte, inclusivo dell'ultima notizia fresca di uscita su Vanity Fair.

Strategia di marketing in vista dell'uscita de The Ferragnez 2? Pare proprio di no. La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez è tutt'altro che una montatura. E un indizio arriva a confermare che tra i due la situazione è critica: secondo fonti vicine alla coppia, in questi giorni lui dorme sul divano nel loro attico a CityLife a Milano. Sfrattato non di casa, ma dal lettone, dal ritorno a casa dopo Sanremo.

Il chiarimento di queste "fonti vicine ai Ferragnez" arriva dopo una serie di incongruenze che hanno sballato i conti. In primis, la presenza di Fedez nel loro attico, da dove ha lanciato l'invettiva contro la presunta inchiesta di Mario Giordano sulla sua omosessualità, smentita a più riprese dal giornalista, mentre la vita familiare intorno faceva il suo corso. Quale? Non è dato saperlo, almeno da dopo Sanremo 2023, dove si sarebbe consumato l'ultimo atto di questa profonda crisi coniugale, a causa della pressante presenza del rapper in un Festival marginalmente suo. Della quale, andrebbe detto, non interesserebbe a nessuno se non fosse inserita in un racconto social a flusso continuo, che tanto ha alimentato la loro visibilità e i loro interessi come nucleo (figli inclusi), non solo come singoli professionisti.

Chiara Ferragni da sola all’evento di un noto brand

Intanto Chiara Ferragni continua la sua vita da single e presenzia, al primo evento di un noto brand del quale è testimonial, completamente da sola, accompagnata dalla famiglia che l'ha attesa a bordo red carpet. Fedez rilancia con un nuovo podcast e persegue la strada del silenzio social, impostando la modalità aerea ai suoi dispositivi.

Verrebbe naturalmente da soprassedere, ché in fondo ficcarci il naso non porterebbe utili, se non fosse che anni di fidelizzazione abbiano spinto i followers a improvvisarsi detective in quella che sembra essere diventata un'appassionante caccia all'impostore. L'intento è scoprire se questi goffi passi falsi, come la fede ballerina o la cena da "separati in casa" nel ristorante stellato o ancora le stories fantasma, siano il prodotto di una reale frattura o parte di una produzione in arrivo su piattaforma. Interrogativo legittimo, visto che tutta la serie The Ferragnez su Amazon Prime è nata in nome del rapporto cristallino della coppia con la loro community, dalla quale poi deriva anche la sua forza. Un cristallo che al momento sta mostrando più di qualche crepa.