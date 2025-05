Le nuove collane di Chiara Ferragni sono una dolce dedica ai figli Leone e Vittoria

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni si sta godendo la sua nuova vita dopo la separazione da Fedez e lo scandalo dei pandori. Per lei lo scorso anno è stato molto difficile da affrontare, basti pensare al fatto che ha trascorso diversi mesi lontana dai social, ma ora si è lasciata definitivamente il passato alle spalle, dando spazio solo a se stessa e alla sua serenità. La "costante" che non è mai cambiata in tutto questo tempo? L'amore che prova per i figli Leone e Vittoria. Sebbene i due bimbi vengano tenuti a debita distanza da Instagram (come imposto dagli accordi di separazione), sono sempre presenti nei racconti della mamma: ecco qual è la dolce dedica "di stile" che l'imprenditrice ha fatto ai piccoli di recente.

I gioielli personalizzati di Chiara Ferragni

Sono lontani i tempi in cui Leone e Vittoria erano due vere e proprie star dei social, da circa un anno non appaiono più su Instagram ma, nonostante ciò, mamma Chiara ci tiene a documentare alcuni piccoli dettagli della loro crescita, dalle feste di compleanno "in coppia" alle recite scolastiche.

Chiara Ferragni riceve le collane personalizzate

Non ha mai nascosto che i bimbi sono le persone più importanti della sua vita ed è proprio per questo che spesso gli rende omaggio con dei gioielli personalizzati. Dopo i ciondoli con i bambini dipinti e i bracciali coi nomi, ora sono arrivate delle inedite collane dedicate a loro. A realizzarle per l'imprenditrice è stato il brand Baggio, che sull'account ufficiale ha fatto un primo piano sui collier, mostrando poi anche la reazione di Chiara nel momento in cui ha ricevuto lo scintillante regalo.

Baggio gioielli

Quanto costano le collane di Leone e Vittoria

Le due collane realizzate da Baggio per Chiara Ferragni sono delle catenine sottili in oro bianco 18 kt decorate con le scritte Leone e Vittoria in corsivo tempestate di diamanti. Sul sito ufficiale del brand non c'è la possibilità di personalizzare i gioielli ma è in vendita un collier simile arricchito dalla scritta Love, il suo prezzo? Oltre 1.800 euro, dunque non si esclude che quelli custom realizzati per l'imprenditrice siano ancora più preziosi (anche perché le lettere scintillanti sono di più). Attualmente Chiara sembra non poter più fare a meno dei monili, tanto da usarli quotidianamente per completare ogni tipo di look. Non ha forse dato l'ennesima prova di essere una mamma glamour e amorevole?