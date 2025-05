video suggerito

Vittoria Ferragni gioca con i tacchi di mamma Chiara (e indossa le sue prime Chanel) Chiara Ferragni è a Roma per gli Internazionali di tennis e con lei ci sono anche i figli. Sui social, in particolare, ha rivelato un adorabile dettaglio di stile legato a baby Vittoria: ecco di cosa si tratta.

A cura di Valeria Paglionico

Il periodo difficile vissuto da Chiara Ferragni lo scorso anno è ormai solo un lontano ricordo, l'imprenditrice ha ritrovato se stessa dopo il divorzio da Fedez e lo scandalo dei pandori e ora si gode la "nuova vita" in compagnia degli amici più cari. Dopo diversi impegni lavorativi in giro per il mondo, ieri è volata a Roma per seguire gli Internazionali BNL d'Italia, il più importante torneo tennistico italiano in campo maschile e femminile, e la cosa particolare è che a farle compagnia ci sono anche i figli Leone e Vittoria. Sebbene per accordi di separazione i due non possano essere mostrati sui social, Chiara ha trovato lo stesso il modo per rivelare un adorabile "dettaglio di stile" legato alla secondogenita: ecco di cosa si tratta.

L'adorabile siparietto con Vittoria Ferragni

Chiara Ferragni trascorrerà qualche giorno a Roma per seguire gli Internazionali di tennis e sui social sta documentando l'esperienza nei minimi dettagli, dai match a cui assiste alle cene in compagnia che si sta concedendo dopo le partite. L'attenzione dei fan, però, è caduta su un altro dettaglio: l'imprenditrice ha immortalato baby Vittoria alle prese con una adorabile "marachella". Certo, ne viene mostrata solo la parte basta del busto ma tanto è bastato ai followers per riconoscerla. La bimba si è divertita a rubare e indossare le scarpe col tacco della mamma, per la precisione delle sling-back di pelle nera firmate Chanel, e ha poi camminato per tutta la camera d'albergo con quelle calzature davvero grandi rispetto al suo mini piedino. Un giorno ricorderà che sono state queste le sue prime Chanel?

Vittoria con le sue prime Chanel

Il look "da tennis" di Chiara Ferragni

Poco prima di fotografare questo momento adorabile ed esilarante, Chiara Ferragni si era mostrata tra gli spalti di una delle partite con un look che si rivelerà perfetto per la primavera. Per partecipare all'evento di tennis ha trasformato una maxi camicia a righe bianche e blu in un mini dress, completando il tutto con una giacca lunga total white.

Chiara Ferragni agli Internazionali di tennis

Niente tacchi, ha preferito dei mocassini con la suola "a carrarmato" portati con i calzini bianchi a vista, ancora uno dei must del momento. Non sono mancati gli occhiali da sole scuri in pieno stile diva e il cappello con la visiera che ha aggiunto un tocco sbarazzino. In quante si ispireranno alla scelta di stile di Chiara per rendere la primavera super glamour?

Il look primaverile di Chiara